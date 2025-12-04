Un vecino de Berbés había asegurado que el marido de la mujer y padre de la pequeña de trece meses había arrojado dos vehículos desde un barranco tras la desaparición

Se desvanece la idea de encontrar los restos de Maritrini y su bebé: el coche en la balsa de Berbés no es del marido

Compartir







El dispositivo de búsqueda en la balsa de agua de la antigua mina asturiana de Berbés para tratar de localizar los cuerpos de la mujer y su bebé desaparecidos en la provincia de León en 1987 ha determinado que allí no hay restos humanos, ha informado este jueves la Policía Nacional.

La Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) desarrollaron desde primera hora del martes y hasta ayer por la tarde un amplio dispositivo para drenar la balsa y facilitar el acceso a la zona en la que se tenía constancia de la presencia de algún vehículo sumergido y en cuyo interior se sospechaba que pudieran encontrarse los cuerpos.

Un vehículo que no coincidía con los investigados en el caso

Los trabajos desarrollados estos días dejaron al descubierto un vehículo, pero fue descartado por no coincidir con los modelos relacionados con la investigación.

El trabajo realizado "no ha dado como resultado el hallazgo de ningún resto humano", algo que ya ha sido comunicado a la autoridad judicial por la Policía Nacional, que ahora continuará "con otras líneas de investigación".

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía de Cantabria pide 148 años de cárcel al monitor acusado de grabar a jugadoras en el vestuario de Villaescusa

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Gijón había reabierto el caso el pasado mes de abril después de que la Policía Nacional encontrara una nueva línea de investigación centrada en la balsa de agua de la antigua mina de Berbés, en la franja costera del concejo asturiano de Ribadesella.

Un vecino de Berbés había asegurado que el marido de la mujer y padre de la pequeña de trece meses había arrojado dos vehículos desde un barranco tras la desaparición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La mujer, María Trinidad Suardíaz, de origen asturiano, y su bebé desaparecieron en 1987 en Matadeón de los Oteros, en León, lugar en el que residía la familia, después de que ella interpusiera una denuncia por maltrato.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Desde entonces, los investigadores trataron de localizar sin éxito los cuerpos en las dos residencias propiedad del hombre, la de Matadeón de los Oteros, en 2017, y en la de Berbes, en 2018, poco antes de que el caso quedara archivado provisionalmente.

Gran despliegue de medios

Tras reabrir el caso ante la pista de los coches sumergidos en la balsa, el juzgado ordenó el pasado 28 de octubre que la Policía Nacional recabara la colaboración de las entidades y organismos que fueran necesarios ante la necesidad de contar con medios especializados para acceder a la balsa por la complejidad técnica de los trabajos a desarrollar.

La UME trasladó a la zona dos bombas hidráulicas de gran potencia y otras cinco auxiliares que permitieron extraer prácticamente toda el agua pese a las enormes dificultades por la presencia de gran cantidad de lodo y de sedimentos acumulados.

Por su parte la policía desplegó efectivos de distintas unidades especializadas: Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT); Grupo Especial de Operaciones (GEO); Policía Judicial; Policía Científica: Equipo Desactivación Explosivos (TEDAX); Área de Medios Aéreos (drones); la Unidad Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV ) y la Unidad de Prevención y Reacción.

La Policía Nacional ha remarcado que, pese a que la desaparición de María Trinidad se produjo hace 38 años, mantendrá abierta la investigación en su empeño "por no dejar ningún caso sin resolver".

La reactivación de la búsqueda en la zona era "una de las hipótesis que se contemplaban", por lo que la Policía Nacional "continuará con otras líneas de investigación".