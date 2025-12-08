El influencer navarro Marcos Moreno pide ayuda para encontrar a cuatro guacamayos que le robaron

Gonzalo Barquilla 08 DIC 2025 - 17:08h.

El influencer navarro Marcos Moreno Martínez lleva más de una semana buscando a cuatro guacamayos que le robaron en una nave

El joven ha acudido a distintos puntos de La Rioja, como Buñuel o Rincón de Soto, pero no ha encontrado pistas

El influencer navarro Marcos Moreno Martínez, conocido en redes sociales como 'el chico de las aves', sufrió hace algo más de una semana el robo de cuatro de sus guacamayos -llamados Olivia, Waka, Momo y Arisa- y desde entonces no ha parado de buscarlos por todas partes.

Según ha explicado el joven creador de contenido (@elchicodelasaves en Instagram), los guacamayos fueron sustraídos en la noche del pasado 28 de noviembre de la nave en la que habitaban. Marcos, que se dedica a rescatar animales exóticos y poder ofrecerles una segunda oportunidad, ha pedido ayuda a la ciudadanía para recopilar pistas y poder encontrarlos.

Los guacamayos convivían con otras especies (como la yegua Golondrina o los perros Hera y Thorel) y volaban en libertad durante todo el día, como mostraba en sus vídeos el influencer. Las redes sociales se han volcado con el joven para colaborar en la búsqueda.

Uno de los guacamayos que siguen con el influencer nota la ausencia del resto de ejemplares

Marcos ha apuntado en las últimas publicaciones que ha acudido a distintos puntos de La Rioja, como Buñuel o Rincón de Soto, para preguntar a varias personas, pero que no ha encontrado ninguna respuesta sobre su paradero. Según comenta, la búsqueda es complicada, ya que "hay veces que dicen que pueden estar en distintos pueblos".

El influencer, además, ha destacado que uno de los guacamayos que siguen con él nota la ausencia del resto de ejemplares, mostrándose apático y triste, como se puede ver en un vídeo reciente donde le acaricia. "El ser humano siempre anteponiendo su ambición y capricho a los sentimientos de un animal", ha escrito Marcos.

'El chico de las aves' deja claro también que el objetivo del robo podría ser la venta de los guacamayos en el mercado ilegal. Lamenta que estos animales puedan no sobrevivir al verse limitada su libertad. Agradece toda la información posible al respecto.