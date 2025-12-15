Alberto Rosa 15 DIC 2025 - 14:34h.

El acusado niega haber violado al joven y asegura no saber cómo defenderse

Un hombre ha denunciado ser víctima de una violación en la localidad mallorquina de Inca en 2019. Además, ha calificado el comportamiento del acusado como "agresivo" y "sádico" y se ha mostrado convencido de que disfrutaba viéndole sufrir.

Según informa Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha juzgado este lunes a un hombre acusado de violar a un joven al que pretendía pagar para mantener relaciones sexuales.

La vista ha arrancado con la declaración de la víctima --el acusado lo ha hecho en último lugar--, que ha afirmado que las relaciones sexuales nunca fueron consentidas y que el acusado "disfrutaba de la acción como algo sádico".

Se habían conocido a través de una app

El joven ha explicado que un año antes de los hechos ya había contactado con el denunciado a través de una aplicación de contactos entre personas homosexuales, aunque las relaciones sexuales en el mismo domicilio quedaron en preliminares. Este extremo ha sido negado más tarde por el acusado.

En relación al encuentro objeto de juicio, del 6 de julio de 2019 en un domicilio de Inca, el joven ha indicado que después de que contactara con él a través de la aplicación, sin mostrar el rostro, finalmente accedió al encuentro sin saber que era la misma persona, tras la insistencia del acusado y después de ofrecerle 80 euros por mantener relaciones sexuales.

A preguntas de la defensa, ha señalado que se presentó en el domicilio, el mismo que el del primer encuentro, porque estaba convencido de que no era la persona que ya conocía. Sin embargo, el joven ha asegurado que nada más acceder a la vivienda, el procesado cerró la puerta con llave y, tras un forcejeo, lo violó en varias ocasiones. Solo le permitió marcharse cuando otra persona llamó al timbre y ante el temor de que alguien pudiera acudir en su auxilio.

"Adquirió una actitud intimidante"

"Me encerró y adquirió una actitud intimidante. Me retó a pelear con él. Me tiró al suelo, hurgó en mi cartera para robarme y empezó a bajarme los pantalones. Era evidente que su intención era hacerme daño, retenerme y verme asustado", ha relatado, tal y como recoge Europa Press.

La vista ha quedado este lunes visto para sentencia tras la declaración del acusado, que ha negado las acusaciones de violación y que forzara a la víctima a mantener relaciones sexuales. El acusado ha admitido el encuentro e, incluso, que cerrara la puerta con llave, aunque ha dicho que lo hizo porque se trataba de una cerradura antigua que podría abrirse desde el exterior si no se giraba la cerradura.

En relación al encuentro sexual pactado a cambio de dinero, el sospechoso ha defendido que en todo momento se trató de un encuentro sexual consentido hasta que, ha apuntado, se arrepintió y pidió al denunciante que se marchara sin llegar a consumar las relaciones.

La denuncia, entonces, la ha atribuido al hecho de no querer pagarle porque la relación sexual no llegó a producirse. "No hubo acto sexual porque yo me arrepentí y le dije, por favor, márchate", ha apuntado. La Fiscalía solicita que sea condenado a una pena de 10 años de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de violación. La defensa, por su parte, ha reclamado la absolución apuntando, entre otras cuestiones, a las contradicciones en las que habría la víctima. "El relato no es ni creíble ni fiable", ha concluido.