El engaño de las rebajas: "Suben el precio de las prendas y se paga más por lo mismo"

Nuria Morán 07 ENE 2026 - 13:11h.

Llegan las devoluciones masivas y las rebajas: 15 consejos y recomendaciones para que no te engañen

Según una testigo ha afirmado en 'El Programa de Ana', algunas tiendas subirían los precios antes de las rebajas

Las rebajas oficiales de este invierno han dado su pistoletazo de salida este miércoles 7 de diciembre. Aunque se espera que este año gastemos más que nunca en este periodo, todo apunta a que algunas tiendas engañarían con sus precios para aumentar sus beneficios.

'El Programa de Ana Rosa' ha conseguido hablar en exclusiva con una dependienta que nos ha asegurado que en la tienda para la que trabajaba se subían los precios unas semanas antes de las rebajas.

Este año gastaremos más que nunca en la rebajas, casi 200 euros por persona

"La subida de precios se solía hacer con bastante antelación para que el cliente se acostumbrase a esa subida y al final estaba pagando lo mismo o incluso más", nos ha asegurado.

Aunque las tiendas anuncian descuentos del 50% con carteles enormes, lo consumidores ya no se lo creen. Ocho de cada diez desconfían de las rebajas y dicen que los descuentos ya estaban antes o que suben para luego bajar como han denunciado en redes sociales.