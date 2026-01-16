La contradicciones de la pareja y una grabación en audio podrían inculparlos de la agresión sexual

La jueza manda a prisión provisional al hombre por un delito agravado de agresión sexual

Un hombre ha sido detenido por supuestamente violar a una mujer inconsciente, mientras la esposa grababa la agresión sexual, en la casa de la pareja en Santa María de Guía, Gran Canaria. La jueza del Tribunal de Instancia de Las Palmas investiga si el matrimonio drogó a la víctima, una joven extranjera que vive sola en la isla.

La jueza, María Auxiliadora Díaz, de la Sección de Violencia Sobre la Mujer explica su decisión de mandar a prisión provisional al hombre por la "crueldad del acto", los indicios criminales existentes y el riesgo de fuga. Además de la sospecha de que el matrimonio drogó a la víctima para anular sus facultades.

El matrimonio, sin embargo, dio otra versión a la letrada asegurando que fue la supuesta victima quién les propuso hacer un trío y se metió en su cama. La denunciante, por su parte, aseguró que todo pasó contra su voluntad tras perder el conocimiento, después de tomar una copa que los acusados le sirvieron en su casa.

La pareja y la supuesta víctima se conocieron, una tarde en la que los dos procesados la invitaron a charlar y tomar algo en su casa, una joven chilena que vive sola en España. Después, la mujer relató que solo recuerda 'flashes', pero que sí tiene en mente con claridad que el hombre la penetró sin su consentimiento mientras su esposa grababa todo con un teléfono móvil.

La juez sostiene, que según las declaraciones de todos los implicados, hay indicios que le hacen decantarse por la versión de la denunciante de que fue violada, por las contradicciones en las que han incurrido los procesados a la hora de explicar los hechos, durante la toma de declaraciones.

La magistrada ha tenido en cuenta un informe médico de la víctima en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria el día de los hechos, que activó el protocolo de agresión sexual, así como la insistencia de los procesados en volver a ver a la mujer en los días siguientes a la agresión, a pesar de que esta no quiso.

La instrucción cuenta, además, con una conversación grabada en audio en la que la esposa del detenido admite haber hecho una foto de la escena cuando la víctima estaba desnuda junto a su marido en el sofá del salón.

La jueza en su acto, también sugiere la posibilidad de que el detenido y su cómplice utilizaran algún tipo de sumisión química contra la denunciante para anular su voluntad.