Nuria Morán 19 ENE 2026 - 13:10h.

Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha hablado en directo desde Córdoba con 'El Programa de Ana Rosa'

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba | Ascienden a 39 los fallecidos: el Iryo había pasado una revisión hace cuatro días

España entera se ha despertado todavía conmocionada por la tragedia que sacudía a nuestro país este domingo 19 de enero. El descarrilamiento de un tren en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, Córdoba, que ha invadido la vía contigua por la que circulaba otro, ha provocado la muerte de 39 personas, aunque la cifra es provisional y podría ir cambiando a lo largo del día.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que nos ha contado desde Córdoba cómo están siendo las labores de rescate y cuáles son las primeras hipótesis tras este trágico accidente.

"Un día muy triste para Andalucía y para el conjunto del país. En un tren viajan familias enteras y entre los fallecidos hay niños, abuelos... muy triste todo lo que estamos viviendo", ha arrancado visiblemente afectado ante el suceso.

Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía: "Ahora nos queda lo peor. El Alvia se llevó la peor parte"

Sobre las víctimas y los todavía desaparecidos, ha dicho: "Hemos hecho todo lo posible a través de una cadena de solidaridad. Ahora nos queda lo peor. El Alvia se llevó la peor parte y la imagen es dantesca. Ahora toca que la maquinaria pesada nos permita elevar los vagones, que algunos son un amasijo de hierros, y ahí poder sacar a las personas fallecidas e identificarlos. El problema es que la máquina pesada no entra ahí y se está valorando cómo hacerlo. Mucho nos tememos que en esos vagones habrá más personas fallecidas", se ha lamentado.

Juanma Moreno Bonilla ha preferido no entrar a valorar los incidentes que los trenes han sufrido en los últimos tiempos: "Hemos tenido múltiples incidencias y quejas constantes a lo largo de los últimos días, pero hoy no voy a hacer una valoración de esto porque estamos centrados especialmente en identificar a las personas fallecidas y a los ingresados en los hospitales. Que las investigaciones esto nos sirvan para que nunca más vuelva a haber un accidente así en España".