Última hora del accidente de tren con 39 muertos en Adamuz, Córdoba | Sánchez y Puente, en directo

CórdobaAdamuz se encuentra hoy en el punto de mira de la actualidad informativa tras la tragedia ocurrida este domingo 18 de enero a las 19:45 horas. El descarrilamiento de un tren en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz (Córdoba), que invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy, ha provocado la muerte de 39 personas, aunque la cifra es provisional. Además, 152 personas han resultado heridas. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.

Entre los supervivientes de esta tragedia se encuentra Pedro Santiago, que viajaba en el vagón 6 del tren siniestrado. El joven, que se desplazaba con muletas como consecuencia de una operación reciente, ha relatado que viajaba acompañado de su novia, que es médico.

"En un primer momento no era consciente de lo que había pasado, hasta que empezaron a decir: "Sanitarios, sanitarios". De repente aparecieron cinco médicos en mi vagón. Luego vino mi pareja y me dijo: "Hay una chica fallecida". Ahí fue cuando fui verdaderamente consciente", relata Pedro Santiago.

Pedro explica que en ese momento desconocían lo que había ocurrido en la parte delantera del tren y que, al asomarse, descubrieron que el primer vagón estaba completamente volcado. “Mi novia y otra chica –ambas médicas– se asomaron al quinto vagón y vieron realmente lo que había pasado. En ese momento no había ambulancias ni nada, así que se tiraron al barro y fueron a ver qué podían hacer”.

También señala que había cinco médicos en el tren y que todos acudieron al otro convoy para ayudar hasta que llegaron los servicios de emergencia. Posteriormente, llegó la primera ambulancia y el técnico y la enfermera se sumaron a los cinco médicos del tren. Pedro asegura que los servicios llegaron tan pronto como fue posible y que "se hizo lo que se pudo". "Allí no paraba nadie. Todo el mundo hacía todo lo que podía", afirma.

El superviviente continúa relatando cómo él mismo tiró las muletas y empezó a colaborar siguiendo las indicaciones de las enfermeras. "Íbamos vendando, limpiando heridas, hacíamos lo que hacía falta. Acompañamos y ayudamos a la gente en lo que buenamente pudimos", comenta.

Recuerda esos momentos como "muy duros" y narra cómo su pareja estaba cubierta de sangre mientras intentaba ayudar a los heridos. "Mi pareja se metió con los bomberos dentro del primer vagón volcado de nuestro tren. Había personas fallecidas y otras a las que no podían sacar".

Por último, Pedro recalca que todo el mundo "hacía lo que hacía falta" y concluye recordando un "momento muy bonito" vivido en medio de la tragedia: "Una niña vino con su cantimplora rosa y fue vertiendo su agua en diferentes botellitas".