El Gobierno está asumiendo "desde el primer momento" todas sus responsabilidades tras el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) en el que han fallecido 45 personas. Lo ha afirmado, Pedro Sánchez, que ha prometido que trabajará por restablecer la confianza en la alta velocidad.

El presidente del Gobierno ha respondido a una pregunta sobre la responsabilidad del Gobierno en el siniestro ferroviario en Adamuz y posteriormente en Gelida. "Asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia", ha asegurado Sánchez en la rueda de prensa posterior a la reunión de líderes de la Unión Europea que ha analizado la actitud común ante exigencias de Estados Unidos, en relación con Groenlandia.

El Ejecutivo ha respondido sobre el accidente ferroviario poco después de que muchos lideres europeos le han trasladado en persona su solidaridad y sus condolencias.

Sánchez ha defendido el servicio de la alta velocidad en España, un orgullo para todo el país y una prioridad para su Gobierno porque mejora la forma de moverse por España, y van a trabajar por restablecer la confianza en ella por parte de la ciudadanía.

Sánchez: "Las víctimas van a contar siempre con el Gobierno"

"El daño es irreparable, pero las víctimas van a contar siempre con el Gobierno ayudando en lo que haga falta y, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis a las que nos hemos enfrentado", ha añadido Sánchez.

Y esa forma ha explicado que es con absoluta empatía hacia las víctimas, con transparencia, con cooperación entre instituciones ya que hay competencias repartidas, y con eficacia.

Sánchez ha vuelto a trasladar su solidaridad con las personas que han perdido un ser querido tanto en el accidente de Adamuz como en el de Gelida, y a insistir en que el Gobierno va a actuar con respeto a las víctimas, unidad institucional, rigor técnico y máxima transparencia.

De la misma forma, ha agradecido la labor de todos los servidores públicos y los ciudadanos de a pie que se han volcado ante la tragedia con generosidad, humanidad y profesionalidad.