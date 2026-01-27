El perfil del asesino confeso de Sueca: culturista y con antecedentes familiares de problemas mentales

La autopsia de Alex confirma que murió después de que le asestasen múltiples puñaladas

El doctor Cabrera, psiquiatra, descarta el ataque de locura en el asesino confeso de Sueca: "Nadie se lo traga"

La autopsia de Alex, el menor asesinado en Sueca, Valencia, confirma que murió después de que le asestasen múltiples puñaladas que fueron causadas por la fuerza de una persona adulta.

Gema Peñalosa explica en 'El tiempo justo' que al principio se creía que podía estar encubriendo a su hijo: “La custodia de los niños, a día de hoy, la tenía él. Esto despistó al principio a los investigadores, que creyeron que estuviera encubriendo a su hijo. Pero los resultados de la autopsia han sido determinantes”.

Gema Peñalosa da detalles sobre el asesino confeso: “Sí que existe un precedente familiar, y es que los hermanos del presunto asesino tienen problemas de salud mental. Su hermano mayor estuvo ingresado en el hospital y su hermana también tiene estos problemas. Y él, aunque los vecinos siempre hablaban de un perfil bastante moderado y de un vecino modélico en ciertos aspectos de su vida, sí que tenía conflictos”.

Alfonso Egea, sobre el asesino confeso: "Se aseguró el lugar perfecto del que su víctima no podía escapar"

Además, añade: “El hombre hacía culturismo y regentaba un negocio relacionado con esto. Son detalles periféricos que nos ayudan a entender el perfil de este hombre. Los motivos, a mí, me apuntan a que pueden venir porque no digiriera bien que su amigo hablara mal de cómo él trataba a sus hijos”.

Alfonso Egea explica por qué el asesino confeso eligió el cuarto de baño para cometerlo: “Hay una variante muy curiosa que se obtiene de la inspección ocular de la escena del crimen, y es que espera a que el amigo de su amigo vaya al cuarto de baño. Se aseguró el lugar perfecto del que su víctima no podía escapar”.