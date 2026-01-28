Así se revisan las vías ferroviarias: “Los ultrasonidos permiten detectar cualquier posible fallo en la vía”

El tren Séneca llevaría parado desde noviembre

Óscar Puente confirma las marcas de la vía rota en dos trenes que pasaron antes por Adamuz

Compartir







El tren Séneca, que revisa el estado de las vías, llevaría parado desde el mes de noviembre. El tren funciona con tecnología de ultrasonido para detectar los posibles fallos.

'La mirada crítica' habla en directo con Carlos Rubíes, ingeniero internacional en soldadura y experto en ensayos no destructivos, quien explica cómo funciona la tecnología del tren Séneca: “La tecnología que tengo yo aquí es la equivalente manual a la que utilizan estos trenes automatizados, que se basan en los ultrasonidos. El ultrasonido funciona como un rayo de luz, tiene una dirección y un enfoque, y va emitiendo foco. El tren tiene varios de estos colocados alrededor de la vía”.

Carlos Rubíes, ingeniero internacional en soldadura: "Cuando hay un posible defecto en la vía, el tren detectaría que hay algo"

Además, comenta cómo detectan los fallos en la vía: “Cuando hay un posible defecto en la vía, el tren detectaría que hay algo. Algunos van con inteligencia artificial que les permite detectar, pero normalmente el análisis de estas señales se hace a posteriori”.

Por último, explica qué fallos puede detectar la luz ultravioleta: “Con los ultrasonidos se puede detectar un cambio en el material, ya sea porque el metal se ha roto o tiene un agujero. Es capaz de detectar cualquier cosa que haya en la vía que haga que este rayo de luz o de sonido rebote, normalmente grietas, inclusiones de materiales, aire que pueda quedar en el momento de la soldadura”.