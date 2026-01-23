Daniel Vázquez Patiño en el momento del operativo se mostró "extremadamente violento"

Detenido Vázquez Patiño, reclamado por pederastia y uno de los 10 más buscados de España

A CoruñaLa Policía Nacional ha detenido en A Coruña a uno de los diez fugitivos más buscados de España, Daniel Vázquez Patiño, quien en el momento del operativo se mostró "extremadamente violento" y amenazó "con precipitarse al vacío" desde un edificio cuando trataba de huir por los tejados.

Lo ha detallado este viernes en un comunicado la Policía Nacional, en el que explica que Vázquez Patiño estaba reclamado por delitos continuados de agresión sexual a menores, cometidos desde 2012 a 2016, y se enfrenta a una pena de 23 años de prisión.

El fugitivo agredió sexualmente a la hija de su expareja sentimental, así como a una amiga de esta, haciendo uso de una brutal violencia cuando la víctima trataba de resistirse.

En el momento de la detención, en un piso ubicado en el barrio de Meicende, el prófugo trató de huir por los tejados, amenazó con precipitarse al vacío y se mostró extremadamente violento tratando de atentar contra la integridad física de los agentes con un objeto punzante.

Agresión sexual cometidos desde 2012 a 2016

Los hechos por los que se buscaba al fugitivo se remontan a 2012, año en que comenzó una relación sentimental con su expareja. El prófugo convivía con los hijos menores de edad de esta y la hija en común de ambos. Desde entonces, la hija de su expareja (menor de edad) sufrió reiteradas agresiones sexuales.

Según la Policía, Vázquez Patiño "no dudaba en hacer uso de una violencia brutal cuando la víctima trataba de resistirse, llegando a proferirle numerosos golpes en la cabeza hasta conseguir intimidarla y doblegar su voluntad".

Asimismo, la amenazaba con matarla a ella y a toda su familia si contaba algo y le prohibía tener novio, alegando que era suya.

Esta situación se prolongó hasta 2016, año en que la madre de la víctima finalizó la relación con el ahora detenido.

En 2014, aprovechando la visita de una amiga de la hija de su expareja que se quedó a dormir en el domicilio, el fugado se metió de forma sorpresiva en la cama de la menor y, sin mediar palabra y haciendo uso de violencia, la agredió sexualmente.

En otra ocasión, en la que la misma menor volvió a la vivienda para visitar a su amiga, el prófugo volvió a agredirla aprovechando un momento en el que se quedó a solas con ella.

No llegó a ingresar en prisión por encontrarse en paradero desconocido.

El fugitivo fue condenado por los hechos descritos, si bien no llegó a ingresar en prisión por encontrarse en paradero desconocido. Por este motivo, se decretaron las correspondientes órdenes de búsqueda para su detención e ingreso en prisión. Ante la gravedad de los hechos cometidos, los agentes asignaron prioridad máxima a su búsqueda y localización.

El prófugo trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria, especialmente desde que fue incluido en la campaña de los 10 fugitivos más buscados el pasado noviembre.

Tras numerosas gestiones policiales, los indicios apuntaron a la posible localización del fugado en Pontevedra. Sin embargo, con el avance de la investigación, los agentes acreditaron que había cambiado su domicilio a la ciudad de A Coruña, motivo por el que intensificaron los dispositivos policiales en la ciudad.

Los agentes localizaron el domicilio del fugitivo quien, al ser detectado, trató de escapar huyendo por los tejados y amenazó con precipitarse al vacío, iniciándose una persecución que puso en riesgo a los actuantes.

Se mostró extremadamente violento al tratar de atentar contra la integridad física de los policías con un objeto punzante, si bien gracias a la rápida actuación de los agentes fue finalmente reducido y detenido.

Con este arresto, ya han sido cinco los prófugos localizados por la Policía Nacional, alguno de ellos en el extranjero