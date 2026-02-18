Comienza el ramadán, el mes del ayuno musulmán que invita a la oración, la reflexión y la caridad

A día de hoy son más de 2,5 millones de musulmanes los que residen en España

Durante la celebración del ramadán, el ayuno es obligatorio, aunque se pueden ver algunas excepciones

Más de 2,5 millones de musulmanes que residen en España están llamados desde este miércoles a seguir el radamán, un mes dedicado a la oración, la reflexión, la caridad y el ayuno durante las horas de sol, que se romperá con una cena denominada 'iftar' y su sustanciosa sopa.

Durante este mes, que este año se prolongará hasta el 19 de marzo, los musulmanes se abstienen de comer y beber durante el día, evitan mentir, fumar o mantener relaciones sexuales. Desde la Comisión Islámica de España, han lanzado un comunicado para "felicitar a los musulmanes en España y en todo el mundo por la llegada de este mes sagrado".

¿Qué es el 'iftar'?

Durante la celebración del ramadán, el ayuno es obligatorio, aunque se pueden ver algunas excepciones entre las que se encuentran: enfermos, viajeros, niños, ancianos y mujeres embarazadas, en período de lactancia o durante la menstruación, si bien, en algunos casos, tienen que recuperar estos días más tarde.

La cena que rompe el ayuno diario se llama 'iftar'. Suele incluir alimentos tradicionales, como dátiles, huevos, leche, pasas, frutos secos y una sustanciosa sopa que no puede faltar en el menú, compuesta de verduras, legumbres, carne, especias y otros ingredientes, según el territorio. Aunque toma distintos nombres, en la tradición marroquí, este plato se denomina 'harira'.

Fiesta del fin de ayuno

El próximo 19 de marzo, los musulmanes celebrarán 'Eíd al Fitr' o la fiesta del fin del ayuno, en la que organizan reuniones familiares con elaborados menús, se felicitan por haber cumplido con los preceptos de este mes de oración y se intercambian regalos, esto último especialmente dedicado a los niños.

La Comisión Islámica de España, a través de un mensaje de su presidente, Aiman Adlbi, ha felicitado a los musulmanes ante el inicio de este mes de ramadán "del año 1447 de la Hégira, tras haberse confirmado el avistamiento del creciente lunar en varios países".

Mezquitas en España

En España existen casi 2.000 mezquitas y centros de culto musulmán, según cifras del Observatorio del Pluralismo Religioso. Las regiones con más ciudadanos que practican esta religión son Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, mientras que en porcentaje destacan Ceuta y Melilla.

El reto de estas semanas es conseguir la conciliación de esta práctica religiosa con la actividad laboral, sobre todo en el sector agrario, donde trabajan miles de musulmanes.