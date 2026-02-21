Lourdes es una capitana del Ejército de Tierra que ha denunciado “el calvario” que está viviendo tras ser acosada por un superior

Después de tres años de calvario, estar inhabilitada y tener que coger una baja, Lourdes sostiene que su denuncia “no se está cumpliendo”

El escándalo por presunta agresión sexual del número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, podría aumentar con más acusaciones. El abogado de la denunciante asegura que se han puesto en contacto con él más víctimas de acoso sexual y laboral. Además, el juez ya tiene a su disposición una grabación de audio de la agresión de 40 minutos que la defensa considera clave.

Este caso ha abierto un debate sobre por qué no se usaron los canales internos de la Policía para denunciar. Son muchas las mujeres de la Policía, la Guardia Civil o el Ejército que sufren represalias cuando denuncian a un superior y se sienten desprotegidas. Una de ellas es Lourdes, una mujer que llegó a ser capitán y denunció a su coronel por presunta agresión.

Denuncia acoso y asegura haber sufrido represalias

Lourdes es una capitana del Ejército de Tierra con 27 años de servicio que ha asegurado a 'Informativos Telecinco' estar viviendo “un calvario judicial y profesional” después de denunciar lo que considera una grave vulneración de la intimidad en unas instalaciones militares.

Lourdes relata que todo ocurrió cuando, al salir de la ducha en un vestuario femenino, se encontró con "un hombre" en el interior. Según su testimonio, aquel episodio marcó un antes y un después en su carrera. La militar presentó una denuncia por la vía interna al delegado de Defensa en Aragón al considerar que se trataba de una "intromisión en la intimidad" que afectaba a seis mandos.

Sin embargo, sostiene que su denuncia y su identidad fueron filtradas al presunto implicado antes de que se iniciara cualquier investigación formal. Lourdes afirma que esa filtración se produjo a raíz de un informe elaborado por una persona cercana al denunciado.

A partir de ese momento, según su versión, comenzaron las presiones. “Se levanta y con el dedo levantado así me dice 'ten mucho cuidado con cómo mueves la situación porque te irás por la puerta a la calle'”, asegura que le advirtieron en tono amenazante.

Lourdes mantiene que se construyó un “relato alternativo” que fue trasladado de forma sesgada a instancias superiores, lo que derivó en el archivo del caso sin posibilidad de recurso.

Lejos de prosperar su denuncia, la capitana afirma que la situación se volvió en su contra. Se le imputaron tres delitos con penas que, según indica, podrían oscilar entre los tres meses y los tres años de prisión por cada uno: "Delitos de injurias, calumnias, deslealtad y denuncia falsa e insulto a un superior".

El Defensor del Pueblo ha señalado en informes públicos la existencia de posibles situaciones de desprotección hacia víctimas dentro de la institución militar. Por su parte, la ministra de Defensa compareció en el Congreso en 2019 comprometiéndose a reforzar la protección frente a filtraciones en este tipo de casos.

Después de tres años de calvario, estar inhabilitada y tener que coger una baja, Lourdes sostiene que esas medidas no se han aplicado en su situación y que su denuncia “no se está cumpliendo”.