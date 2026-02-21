Familiares y vecinos de María José y Noemí han despedido a las víctimas del doble crimen machista de Xilxes, Castellón

¿Qué está fallando en España para que se hayan triplicado los asesinatos machistas en solo un año?

XilxesEl municipio castellonense de Xilxes ha despedido este sábado a María José, de 48 años, y a su hija Noemí, de 12, asesinadas esta semana supuestamente por su exmarido y padre, que este viernes ingresó en prisión provisional por dos delitos de homicidio/asesinato y un delito de quebrantamiento de condena.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de este municipio de 3.200 habitantes ha sido el escenario del último adiós a estas dos víctimas de la violencia machista, un funeral al que han asistido familiares, amigos, representantes institucionales y numerosos vecinos.

La despedida a María José y a Noemí

Un cálido aplauso -también con manos levantadas, el gesto que lo representa en lengua de signos, ya que las víctimas tenían discapacidad auditiva- ha despedido a María José y a Noemí, tras una semana negra en España en la que han sido asesinadas tres mujeres y dos menores.

Los cuerpos sin vida de las dos vecinas de Xilxes fueron hallados el pasado martes y al día siguiente se detuvo al exmarido y padre como presunto autor de los asesinatos, mientras que el Ayuntamiento convocó tres días de luto oficial y cinco minutos de silencio en señal de respeto y para mostrar su compromiso contra la violencia.

Antecedentes por violencia de género

El investigado tiene antecedentes por violencia de género y ya fue condenado en febrero de 2025, en el marco de un juicio rápido celebrado el día 28 de ese mes por conformidad de las partes.

El propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real (ahora Plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real) le impuso, como autor de un delito de coacciones del artículo 172.2 del Código Penal, 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima.

Además, como autor de un delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género del artículo 153.1 y 3 del Código Penal le condenó a 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y a 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima.

La jueza que estaba entonces al frente del citado órgano judicial impuso también al hombre, que hasta ese momento carecía de antecedentes penales, la obligación de indemnizar a la víctima con 200 euros, en concepto de responsabilidad civil. La medida de alejamiento y prohibición de comunicación impuesta en esta sentencia firme estaba por tanto en vigor hasta octubre de 2027.

El 016 atiende las 24 horas del día

Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.