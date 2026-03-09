La familia del joven, que pedía 20 años de cárcel contra el agresor, busca con el recurso la nulidad del juicio o la revisión de la condena

“Respuesta a un asesino”: la carta del padre de Sergio Salgado al autor de la muerte de su hijo tras un puñetazo en Burgos

La Fiscalía de Burgos y la familia de Sergio Delgado, –el joven vallisoletano de 32 años al que otro joven mató de un puñetazo en Burgos el 24 de febrero de 2024–, han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) un recurso para declarar la nulidad del juicio en el que se condenó al autor confeso a 4 años de cárcel por un homicidio con imprudencia grave.

Según esgrimen, las causas del recurso se fundamentan en lo que consideran una “infracción de normas y garantías procesales”, con la familia del fallecido lamentando que “no se ha tenido en cuenta nada” de lo aportado por parte de las acusaciones pública y particular, expresando así una vez más su disconformidad con la condena, siendo que reclamaban 20 años de cárcel, mientras la Fiscalía requería 12; mucho más que los cuatro años a los que fue condenado el agresor.

La familia de Sergio Delgado pide la nulidad del juicio o la revisión de la condena

Según ha explicado el padre de Sergio Salgado a EFE, piden la anulación del juicio, lo que desembocaría en una repetición del proceso–, o la revisión de la condena, ante lo que señala que el plazo para admitir remitir recursos termina el próximo día 17.

En su veredicto por los hechos acontecidos aquel 24 de febrero de 2024, cuando Sergio Delgado murió de un puñetazo después de recibir un golpe por parte del autor confeso de los hechos, el jurado popular rechazó el agravante de odio y dictaminó que ese puñetazo lo dio sin intención de matar y no se sirvió de ninguna técnica de artes marciales, de las que era conocedor.

Frente a lo planteado por la acusación particular, que apuntaba a que la agresión podía deberse a que la víctima era de Valladolid y que pedía una condena por asesinato, la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos se quedó en cuatro años de prisión frente a los 20 que pedía la familia y los 12 que reclamaba la Fiscalía. Le condenó, concretamente, por un delito de homicidio por imprudencia grave, por lo que el condenado fue puesto en libertad provisional recientemente al haber cumplido la mitad de la condena.

La carta del padre de Sergio Delgado al culpable de su muerte: "Respuesta a un asesino"

Más allá, la muerte de Sergio también tuvo consecuencias fuera de los tribunales: un profesor de la Universidad de Valladolid (UVa) fue apartado por justificar el crimen desde una cuenta anónima de X al día siguiente de los hechos, mientras que la familia del fallecido se concentró en varias ocasiones para condenar estos hechos.

El pasado mes, precisamente, el padre de Sergio Delgado publicaba una contundente carta dirigida directamente al autor confeso de la muerte de su hijo y titulada: ‘Respuesta a un asesino’. En ella, describe el dolor “irreparable” de toda la familia y subraya que no podrán perdonar a quien le causó la muerte.

“No hay palabras de perdón que puedan aliviar la muerte de mi hijo. Nada de lo que escribas puede devolverlo ni borrar lo que ocurrió. Un solo golpe acabó con su vida y con una parte irreparable de la nuestra. Dices que lo sientes, pero durante el juicio tú y tus amigos habéis mentido. Habéis intentado ocultar la verdad, minimizar lo ocurrido y eludir vuestra responsabilidad”, señalaba en la misiva, condenando la actitud del culpable de la muerte de Sergio Delgado y rechazando que esté arrepentido.