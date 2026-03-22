El Tribunal Supremo ha dictaminado que el permiso laboral de cinco días para cuidar a un familiar puede disfrutarse de forma flexible

El Tribunal Supremo considera procedente un despido justificado con pruebas ilícitas

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El Tribunal Supremo dictaminaba en febrero de 2026 que el permiso laboral de cinco días para cuidar a un familiar puede disfrutarse de forma flexible, sin que "necesariamente" empiece en el momento del hecho causante, pues eso impediría una distribución racional, planificada y eficaz de dicha asistencia. Así se pronunciaba la Sala de lo Social del Supremo en una sentencia del 4 de febrero, en la que da la razón a los sindicatos frente al Grupo RACE en referencia al disfrute del permiso laboral recogido en el artículo 37.3 b del Estatuto de los Trabajadores (ET).

Tan solo un mes después de esta sentencia, el Tribunal Supremo ha confirmado que, por otro lado, las empresas no están obligadas a añadir días extra en el permiso de sus trabajadores por desplazamiento tras la reforma legal. Es decir, el Tribunal Supremo sostiene que las empresas pueden eliminar los días adicionales por desplazamiento vinculados al permiso de los trabajadores para cuidar de un familiar. El alto tribunal ha dictaminado este cambio en una sentencia en la que da la razón a Tragsatec en su conflicto con los sindicatos.

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La sentencia del Supremo

Este permiso del que pueden disfrutar los trabajadores contemplan cinco días para cuidar a un familiar que haya sufrido un accidente o enfermedad graves que requieran hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización.

Sin embargo, el cambio del TS "parte de la regulación interna de la empresa, que contemplaba tres días de permiso por hospitalización de familiares, ampliables a seis en caso de desplazamiento. Tras la reforma de 2023, la compañía pasó a aplicar el nuevo mínimo legal de cinco días laborables sin añadir días extra por viaje", recogen desde 'La Razón'.

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Fue entonces cuando desde Comisiones Obreras se denunció que la supresión de esos días adicionales" constituía una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que, por tanto, requería un periodo de consultas con la representación de los trabajadores", informan desde el periódico.

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Desde el alto tribunal se rechazo la denuncia de CCOO al considerar que la empresa no actuó de forma unilateral, sino obligada por una norma imperativa.

El nuevo permiso reconoce "directamente a todo el personal, necesite o no realizar desplazamiento, un permiso de cinco días laborables: de todo lo anterior se concluye que el permiso ha sido ampliado (...) en tanto que los días laborables han pasado de tres a cinco, elemento este que excluye los fines de semana, de forma que en la práctica pueden llegar a siete naturales", recogen desde el Tribunal Supremo en la sentencia emitida.

¿Cuándo se siguen manteniendo los días de desplazamiento?

El principal cambio no lo introduce el tribunal, sino el legislador en 2023. Por eso, desde el TS se limitan a confirmar y consolidar la interpretación de esa reforma elaborada hace tres años. La resolución aclara definitivamente cómo deben aplicarse los permisos retribuidos en situaciones de hospitalización familiar en España y afecta a miles de trabajadores en 2026.

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En definitiva, la ley ya no contempla de forma general un aumento específico de días por desplazamiento en este tipo de permiso. No obstante, estos días de desplazamiento se siguen manteniendo en otros casos o en otro tipo de permisos como el fallecimiento de un familiar o si lo contempla el convenio colectivo o acuerdo aplicable de los trabajadores.