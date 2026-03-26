La Conferencia Episcopal critica la eutanasia de Noelia y la considera una “derrota social” ante el sufrimiento

Una jueza de Barcelona rechaza suspender la eutanasia de Noelia Castillo a escasas horas de llevarse a cabo

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La Conferencia Episcopal (CEE) ha lamentado este jueves que “hoy en España la muerte se presenta como solución al sufrimiento”. En un mensaje publicado en su perfil de X, los obispos se han pronunciado sobre la eutanasia prevista para la joven Noelia, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimara el último recurso presentado por su padre para evitarlo

Para la CEE, se trata de “una dignidad infinita abocada a la muerte por una ‘sociedad del bienestar’ incapaz de cuidar y amar”. Frente a ello, añaden, “la esperanza que brota del encuentro con la Vida”

Un caso marcado por el sufrimiento

La joven fue víctima de una agresión sexual múltiple y sufre actualmente una paraplejia irreversible, consecuencia de haber intentado quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. Su deseo de acceder a una muerte asistida llegó a los tribunales tras los recursos presentados por su padre y la organización Abogados Cristianos, que llevaron el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la CEE ha expresado también su “profundo dolor por la situación de esta joven”, cuya historia refleja, según señalan, “una acumulación de sufrimientos personales y carencias institucionales que interpelan a toda la sociedad”. En este sentido, reclaman “una mirada más honda capaz de reconocer el peso del sufrimiento psicológico, la soledad y la desesperanza”

“Una derrota social”

Para la Conferencia Episcopal, la eutanasia y el suicidio asistido “no son un acto médico, sino la ruptura deliberada del vínculo del cuidado” y suponen “una derrota social cuando se presentan como respuesta al sufrimiento humano”

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Los obispos defienden que “la dignidad humana es un valor intrínseco que exige ser reconocido, protegido y promovido en toda circunstancia” y sostienen que “la respuesta verdaderamente humana ante el sufrimiento no puede ser provocar la muerte, sino ofrecer cercanía, acompañamiento, cuidados adecuados y apoyo integral”

Asimismo, han trasladado su cercanía a Noelia y a su familia, “asegurándoles oración, afecto y compromiso con una cultura del cuidado que no abandona a nadie”, y han hecho un llamamiento a reforzar los recursos de atención psicológica y las redes de apoyo, especialmente para las personas más vulnerables

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El comunicado concluye con una reflexión: “Cuando la vida duele, la respuesta no puede ser acortar el camino, sino recorrerlo juntos”, apelando a construir “una sociedad verdaderamente justa, donde nadie se sienta solo ni descartado”