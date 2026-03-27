El pueblo de Málaga que quiere batir el record guinnes con una torrija gigante de 15 metros

El pueblo de Málaga que quiere batir el récord guinnes con una torrija gigante de 15 metros
Los vecinos de Cuevas de San Marcos se superan año tras año con la tradicional receta en versión 'gigante'
Los vecinos de Vélez-Málaga, indignados por una oleada de asaltos en sus casas: "No hay leyes que protejan a las personas de a pie"
Todos los programas completos de 'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Los vecinos de la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos (Málaga) ya hicieron el año pasado una torrija de 10 metros. Este 2026, proponen superarse y llegar a los 15 metros.
En elaboración