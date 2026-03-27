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El pueblo de Málaga que quiere batir el récord guinnes con una torrija gigante de 15 metros

El pueblo de Málaga que quiere batir el record guinnes con una torrija gigante de 15 metros
Cuevas de San Marcos, en Málaga, quiere batir el record guinnes con una torrija gigante de 15 metros. telecinco.es
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Los vecinos de la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos (Málaga) ya hicieron el año pasado una torrija de 10 metros. Este 2026, proponen superarse y llegar a los 15 metros.

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