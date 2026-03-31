Alberto Rosa 31 MAR 2026 - 20:25h.

El joven de 35 años permanece ingresado desde hace 15 días tras sufrir un grave accidente de moto en el país asiático

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José Pascual, un joven de 35 años de Albacete, se encuentra en ingresado en un hospital de Tailandia desde hace 15 días luchando por su vida tras haber sufrido un grave accidente de moto. Su familia pide desesperadamente ayuda para poder traerlo de vuelta cuando su estado de salud lo permita.

Según cuentan sus allegados, el joven ha tenido que ser intervenido de urgencia por una lesión en la aorta. Además, explican que sufrió múltiples fracturas y, debido a complicaciones, han tenido que amputarle una pierna. En esos momentos se encuentra en la UCI en estado crítico.

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José Pascual trabaja en Tailandia como técnico de mantenimiento de aviones. Su familia busca ahora ayuda para sufragar los gastos hospitalarios y traerlo de vuelta cuando su estado lo permita.

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El seguro que tiene como residente no cubre operaciones graves como a las que se tiene que someter y los gastos superan ya los 50.000 euros. Explican que el coste de la UCI oscila entre los 3.500 euros y 4.5000 euros al día. El presupuesto para traerlo de vuelta en un avión medicalizado cuando mejore asciende a los 212.550 euros.

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“Necesitamos ayuda urgente para que José Pascual pueda seguir recibiendo tratamiento y, cuando sea posible, volver a casa con su familia”, cuenta la familia en una página web habilitada para canalizar las donaciones. “Cualquier aportación, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia”, explican.

Cuentan que las donaciones se están canalizando a través de la Fundación Ángel Nieto con el número de cuenta ES262 2100 4967 1213 0099 7247. El concepto a poner es: “Gastos accidente Jose Pascual Pinar Sánchez”.

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Su seguro laboral no cubre operaciones tan complicadas

Del mismo modo, se ha creado una campaña de donaciones en la plataforma GoFundMe donde, de momento, hay más de 800 euros recaudados. El objetivo fijado por el momento es la cifra de 14.000 euros. También hay una web habilitada para confirmar la información: www.ayudaparajosepascual.com.

A pesar de la gravedad de la situación, la familia cuenta que “José está mostrando una gran fortaleza y sigue mejorando poco a poco cada día, lo que nos da esperanza y fuerza para seguir adelante”, señalan. Del mismo modo, cuentan que en Tailandia, a pesar de que la sanidad es de buen nivel, no es equiparable a la española en cuanto a cobertura de daños.