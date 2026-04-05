La Bajada del Ángel es una ceremonia tradicional que se celebra cada Domingo de Resurrección en la Plaza de los Fueros de Tudela

Este año, Enma Madorrán, una niña de 7 años, ha sido la encargada de representar al ángel

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La localidad navarra de Tudela ha vivido este domingo uno de los momentos cumbre del año, la Bajada del Ángel que anuncia a la Virgen María la resurrección de su hijo en una escena declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y a la que han acudido miles de personas.

La Bajada del Ángel es una ceremonia tradicional que se celebra cada Domingo de Resurrección en la Plaza de los Fueros de Tudela y que pone el colofón a la Semana Santa en la ciudad. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

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Este año, Enma Madorrán, una niña de 7 años, ha sido la encargada de representar al ángel, que ha bajado ante la atenta mirada de una plaza de los Fueros abarrotada, para anunciar la resurrección de Jesús.

El acto responde a una cuidada coreografía que la niña ha estado ensayando durante las últimas semanas, para poder cumplir con la mayor naturalidad posible la misión de bajar desde una ventana, decorada como si fueran las puertas del cielo, que se abren al efecto en la Casa del Reloj.

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Los orígenes del acto se remontan a finales del siglo XIII, aunque en su formato actual se celebra desde 1663 y desde 1850 tiene lugar en su emplazamiento actual, la Plaza de los Fueros.

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Enma Madorrán, protagonista este año

Enma Madorrán ha descendido desde el templete instalado en la Casa del Reloj. Suspendido de una maroma y sujeto con un arnés, el ángel sobrevuela la plaza hasta situarse junto a la imagen de la Virgen, que previamente ha sido llevada en procesión.

En el momento culminante, y ante el silencio del público, el ángel ha pronunciado la frase: “Alégrate, María, porque tu hijo ha resucitado”, y ha retirado el velo negro que cubre el rostro de la Virgen en señal de luto, simbolizando así el anuncio de la Resurrección. Tras ello, ha regresado al templete entre aplausos.

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Antes del descenso se ha celebrado el desfile de alabarderos y, una vez concluido el acto, la procesión continúa hasta la catedral, donde la niña que ha representado al ángel realiza su primera comunión.

Tradicionalmente el papel del ángel lo representaban niños, circunstancia que cambió en 2008, cuando por primera vez se eligió a una niña. Desde entonces han participado tanto niños como niñas en esta representación, que cada año congrega a miles de personas en Tudela.