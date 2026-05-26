Indra nombra a Josep María Recasens, procedente de Renault, nuevo consejero delegado

Indra ha nombrado a Josep María Recasens, directivo de Renault y presidente de Anfac, nuevo consejero ejecutivo

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El consejo de administración de Indra ha aprobado este martes el nombramiento de Josep María Recasens, actual responsable global de Estrategia, Producto y Gestión de Programas de Renault, como nuevo consejero ejecutivo de la compañía tecnológica y de defensa.

Recasens sustituirá en el cargo a José Vicente de los Mozos, quien ha presentado su dimisión tras liderar durante los últimos años la estrategia de crecimiento de la multinacional española.

El relevo será efectivo el 17 de junio

Según ha comunicado Indra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tanto la salida de De los Mozos como la incorporación de Recasens se harán efectivas el próximo 17 de junio.

La empresa ha explicado que este calendario permitirá realizar una “transición ordenada” y garantizar el correcto traspaso de responsabilidades dentro de la dirección de la compañía.

El nombramiento de Recasens se ha realizado mediante el procedimiento de cooptación por parte del consejo de administración, tras recibir el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

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Un perfil ligado al sector de la automoción

Nacido en Girona en 1976, Josep María Recasens es actualmente uno de los principales directivos de Renault y presidente de la patronal automovilística Anfac.

Ingeniero especializado en organización industrial por la Universidad de Girona, cuenta además con un máster en Ingeniería de Automoción por la Universidad Politécnica de Cataluña y un MBA por Esade Business School.

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Inició su carrera profesional en Seat en 2002, donde ocupó diferentes responsabilidades vinculadas a investigación, desarrollo y gestión internacional de proyectos.

Su ascenso dentro de Renault

En julio de 2021 fue fichado por el Grupo Renault como director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, reportando directamente al consejero delegado del grupo, Luca de Meo.

Posteriormente, en enero de 2023, asumió también el cargo de director general de Renault España y director para Iberia tras la salida de José Vicente de los Mozos, a quien vuelve ahora a relevar en Indra.

Desde abril de 2025 ejerce además como consejero delegado de Ampere, la división de vehículos eléctricos del fabricante francés. La llegada de Recasens se produce apenas dos meses después de que el consejo de administración nombrara a Ángel Simón como nuevo presidente no ejecutivo de Indra, cerrando así un periodo marcado por cambios internos y tensiones accionariales.

Durante la etapa de José Vicente de los Mozos, la compañía impulsó el plan estratégico ‘Leading the Future’, centrado especialmente en el crecimiento de las áreas de defensa, aeroespacial y tecnología avanzada.

Bajo su dirección, Indra reforzó también su participación en el programa europeo de combate aéreo FCAS y amplió su negocio espacial.

La crisis con Escribano marcó la transición

La reorganización comenzó tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente de Indra el pasado 1 de abril.

Escribano, cofundador de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), había asumido la presidencia en enero de 2025, aunque pocos meses después surgieron dudas sobre un posible conflicto de interés a raíz del estudio de una integración entre Indra y EM&E.

Finalmente, la operación fue descartada y la situación derivó en la salida de Ángel Escribano y de su hermano Javier Escribano del consejo de administración, además de la retirada de EM&E del accionariado de Indra, donde controlaban el 14,3 % del capital.

Tras esa crisis, el grupo nombró presidente a Ángel Simón, directivo con una amplia trayectoria en gestión de infraestructuras y servicios urbanos vinculados al agua y al ámbito industrial.