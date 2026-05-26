El presidente del Gobierno remite a la prensa a este miércoles al ser preguntado por la inocencia de Zapatero tras conocerse el sumario.

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Hoy le han vuelto a preguntar a Pedro Sánchez por el caso Plus Ultra. Después de conocer el contenido del sumario y, esta vez, no ha hecho una defensa tan firme de Zapatero. Se ha limitado a decir que mañana hablaría. "Bueno, mañana hablaremos ¿Tenemos rueda de prensa , no? Pues eso, hablaré mañana", ha señalado.

Pese a esta respuesta, el Gobierno se mantiene firme en su voluntad de agotar la legislatura pese a la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a la vez que sus socios parlamentarios desoyen el llamamiento del PP a poner fin al mandato de Pedro Sánchez con una moción de censura.

Mientras el presidente del Gobierno ha emplazado a los periodistas a abordar la situación en la rueda de prensa que ofrecerá este miércoles en Roma tras reunirse con el papa, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha ratificado que en Moncloa continuarán con su labor hasta que se celebren elecciones en 2027.

Tras insistir en la necesidad de respetar la "presunción de inocencia" del expresidente imputado, como también ha hecho el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, Saiz ha asegurado que el Ejecutivo sigue construyendo una España "más moderna, más plural, más inclusiva" a partir precisamente del "legado incuestionable" de Zapatero.

En la misma línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha descartado este martes un adelanto electoral y ha rechazado la idea de que algunos de sus socios parlamentarios, como el PNV, pueda firmar una moción de censura contra Sánchez junto a Vox.

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Page y González piden elecciones

En el PSOE, la imputación de Zapatero ha provocado al menos tres posturas, una de ellas la defendida por el expresidente del Gobierno Felipe González y este mismo martes por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, partidario de una cuestión de confianza o de convocar elecciones.

Otra es la expresada por el presidente catalán, Salvador Illa, que ha opinado que la legislatura en España "debe aguantar", y una tercera la que han reconocido los socialistas andaluces a través de su secretario de Comunicación, Fernando López Gil: "No hay un socialista que no esté destrozado".

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Fuentes socialistas consultadas por EFE han admitido que en el partido siguen "tocados" por la imputación de Rodríguez Zapatero, pero, con la convicción de que agotarán la legislatura, se preparan para "aguantar el chaparrón".

En los socios del Gobierno de coalición, el ministro de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, ha emplazado a Rodríguez Zapatero a que dé explicaciones cuanto antes mejor, a la vez que la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha manifestado que la solución no puede ser acabar con un Gobierno para poner otro "de los amigos de Montoro".

El PP apela los socios del Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su extrañeza por que los socios de Pedro Sánchez digan que quieren un "gobierno limpio" y les ha advertido de que "tienen muy mal concepto" de sus votantes si creen que lo mejor es sostener al Ejecutivo "más corrupto" de la democracia.

Más lejos ha ido la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ha calificado de "integristas" a los socios del Gobierno que rechazan apoyar una hipotética moción de censura y ha dicho que es "una falta democrática absoluta" decir: "me como la corrupción del Gobierno porque no quiero que gobierne el PP".

Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado que su frase "el que pueda hacer que haga" cobra más sentido que nunca en esta "situación insostenible".

PP y PSOE han escenificado sus discrepancias este martes en el Senado, donde la portavoz del PP, Alicia García, ha retado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a que su partido presente a las próximas elecciones a Zapatero y el dirigente socialista le ha replicado que este Gobierno colabora completamente con la Justicia, sin pegar "martillazos" a ordenadores, sin hacer "seguimientos de investigadores privados" y sin decir que "con la fiscalía se puede afinar".

Los socios se posicionan lejos de una moción de una cesura

Por parte del PNV, el primer socio en pedir un adelanto electoral, su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha insistido este martes en que la legislatura no puede llegar a su fin en 2027 en esta "situación de irresponsabilidad completa", pero ha precisado que es el Gobierno el que tiene la "responsabilidad" de darse cuenta.

Tampoco Junts tiene intención de apoyar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, como ha dicho la líder de este partido en el Parlamento catalán: "Nosotros el tema de la moción de censura no lo tenemos ahora mismo sobre la mesa".

Esquerra, a su vez, ha tirado de ironía y su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recordado este martes al analizar el estado de la legislatura que "siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV".

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha dicho en el Congreso que desde su punto de vista "la legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero"; el diputado del BNG, Nestor Rego, a quien ha pedido explicaciones es al propio Gobierno; y la diputada de Compromís Àgueda Micó, integrada en el grupo mixto, ha dicho que ahora es el momento de que los socios demuestren "transparencia".

El senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, ha anunciado que se abstendrá el miércoles en la votación de la moción del PP de reprobación al Gobierno por los casos de corrupción, que en todo caso saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta de los de Feijóo en la Cámara.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha vuelto a pedir elecciones anticipadas, lo que, ha puntualizado, no significa que rechacen ahora la moción de censura, que han reclamado reiteradamente al PP.