En España, ni policía ni los sistemas de alerta temprana, ha detectado este tipo de droga más allá de algún caso puntual

Muere un joven de 21 años en Navarra por el consumo de nitazenos, la primera víctima mortal de esta droga en España

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Este martes se ha registrado en España la primera muerte vinculada con el consumo de nitazenos, un opioide sintético alternativo de alto riesgo. Se trata de un joven de 21 años politoxicómano que falleció en Navarra en 2024, en plena alerta en Europa por su consumo. Según los expertos, es una droga 40 veces más más potente que el fentanilo y la heroína.

Se habían detectado cientos de muertes en el Reino Unido, Irlanda o Estonia. Mezclado con heroína o en pastillas se puede encontrar en internet, pero en España, ni policía ni los sistemas de alerta temprana, lo ha detectado más allá de algún caso puntual.

Josep Rovira, director del Área de Drogas del Grupo ABD, asegura que se trata de un caso aislado. "No estamos ante una epidemia, hay una realidad de que hay ciertas personas que han accedido, a veces de manera involuntaria en países europeos, pero aquí en España solo tenemos este caso", zanja el especialista.

"Depresión respiratoria más acusada"

Avisados por un testigo, el equipo de emergencias médicas encontró al paciente inconsciente, con oxigenación indetectable y cianosis. Consiguieron su mejoría ventilatoria y de consciencia con tres dosis de naloxona, medicamentos antagonistas de los opioides, por lo que se le trasladó estabilizado al HUN.

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Una vez en el centro hospitalario, los análisis dieron negativo para opioides naturales y positivo para anfetaminas, metanfetaminas, cannabis y cocaína, confirmando el antecedente de policonsumo. Cuatro horas después el paciente solicitó el alta voluntaria.

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Los expertos indican en su trabajo los potentes efectos farmacológicos de estos opioides sintéticos, que ocasionan una "depresión respiratoria más acusada" que el fentanilo, lo que se traduce en una alta incidencia de fallecimientos por esta causa.

"No son detectables por el análisis de cribado en orina convencional"

Constatan la documentación desde 2019 de la presencia de nitazenos como causa de fallecimientos en Estados Unidos y en Europa desde 2019, aunque reconocen que estos compuestos "no son detectables por el análisis de cribado en orina convencional y, además, un resultado positivo para opioides naturales no excluye su presencia".

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En cualquier caso, el estudio se centra en abordar el tratamiento de la intoxicación por nitazenos, que sigue siendo la administración de naloxona aunque "debido a la elevada potencia y afinidad de estos compuestos, pueden requerirse dosis significativamente mayores y una monitorización estrecha para garantizar la reversión adecuada de la depresión respiratoria".