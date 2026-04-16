Los promotores de la iniciativa consideran que la ley del Menor no refleja la gravedad de ciertos delitos cometidos por menores

Padres, madres y abuelos reclaman que las condenas a menores por delitos graves "sean más altas y en regímenes cerrados"

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Cinco familias cuyos hijos han sido asesinados por menores de edad han reclamado el endurecimiento de las penas. Los promotores de la campaña han presentado 130.000 firmas en el Congreso para pedir una revisión de la Ley del Menor que contemple condenas más altas en casos de delitos graves.

"Exigimos que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta y, sobre todo, conseguir que las condenas sean más altas y en regímenes cerrados", ha explicado a los medios Silvia Guerrero, una de las promotoras de la campaña.

La ley del Menor, tal como está actualmente, no refleja la gravedad de ciertos delitos cometidos por menores, ha explicado, y es por ello que para delitos graves como violación o asesinato tiene que haber condenas "a la altura de tales delitos". Esta ley, del año 2000, está "obsoleta" porque "la sociedad ha evolucionado", ha insistido.

Guerrero es madre de Juan Guerrero, un joven asesinado en Tárrega (Lleida) en agosto de 2025, que mañana cumpliría 19 años, por un menor de edad de 17 años que, en su opinión, "tenía muy claro lo que hacía" porque apuñaló a su hijo en el corazón y sabía que "la herida iba a ser mortal".

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"Decidí que tenía que hacerle un homenaje", ha explicado Guerrero sobre el por qué de iniciar la campaña. Su lucha no es egoísta, ha añadido, ya que en el caso de que se cambiara la ley, no afectaría al caso de su hijo. La campaña se ha hecho, por lo tanto, pensando en futuros padres y familiares, para "que se sientan más protegidos", ha agregado esta mujer.

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"No es lo mismo juzgar a un menor por un grafiti que hacerlo por un caso de violación o asesinato"

Entre las presentes en el Congreso estaba Inmaculada Andrés, cuya hija fue asesinada hace ocho años en el municipio de Castrogonzalo (Zamora) por otro menor que saldrá de prisión dentro de dos semanas, tras cumplir los ocho años de condena, la pena máxima.

Esta madre considera que son cada vez más las familias que están sufriendo la pérdida de un hijo a manos de un menor, que está protegido por la Ley del menor. "¿Quién protege nuestras víctimas, quién protege a mi hija? Nadie. Estamos totalmente desamparados", ha reclamado.

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Andrés ha explicado que no es lo mismo juzgar a un menor que hace un grafiti en una pared o quema mobiliario urbano que hacerlo por un caso de violación o asesinato. La mujer ha reclamado la atención de los políticos para que tengan en cuenta su reclamación: "Esperemos que nuestros políticos dejen a un lado la política",.