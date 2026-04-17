Las siglas de esta norma viene de Proteger, Avisar y Socorrer

¿Cómo actuar correctamente en caso de accidente?

Compartir







Tres letras que pueden salvar una vida. La regla PAS es el protocolo que la Guardia Civil, la DGT y la Policía Nacional repiten campaña tras campaña porque la mayoría de los conductores la desconoce o la confunde en el momento crítico. Y el momento crítico, cuando llega, no da tiempo a buscarla en internet.

La segunda fase de la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa 2026, la más intensa, prevé 9,9 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, un 2,03% más que los registrados en el mismo periodo del año pasado. En total, la DGT prevé superar los 17 millones de desplazamientos para el conjunto de la operación. Las carreteras nunca han estado tan saturadas como estos días. Y con más tráfico, la probabilidad de ser testigos de un accidente de tráfico se multiplica.

PUEDE INTERESARTE Las claves para protegerte ante un accidente de coche inminente: qué pasos seguir para evitar los mayores daños

Por este motivo, conviene preguntarse si sabes exactamente qué debes hacer si el coche de delante vuelca, si ves un motorista en el suelo o si llegas el primero a un accidente en una carretera secundaria.

Lo que está en juego en los primeros minutos

Antes de explicar los pasos, hay que entender por qué el orden importa tanto. Entre el 30% y el 50% de las muertes de tráfico tienen lugar en los primeros cinco minutos, y aumenta hasta el 75% en los primeros 60 minutos. Esa primera hora posterior al accidente es lo que los médicos y la propia DGT denominan la "hora de oro", y es el periodo en el que una respuesta adecuada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Los muertes dentro de ese marco temporal deben principalmente a obstrucciones de las vías aéreas o pérdidas de volumen de circulación, siendo el periodo en el que la mayor parte se puede evitar si reciben la asistencia sanitaria adecuada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La razón por la que el PAS existe es precisamente esa, ya que permite ordenar el caos del primer impacto emocional en tres pasos concretos, memorizables y en secuencia estricta.

P de Proteger

El primer paso de la regla PAS se centra en Proteger la zona del accidente. Esto significa señalizar adecuadamente el área para alertar a otros conductores y evitar la posibilidad de un segundo siniestro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Antes de lanzarse a ayudar, la Guardia Civil insiste en una idea fundamental: no convertirse en una víctima más. El impulso inicial es salir corriendo a socorrer a los heridos, pero si no se asegura primero la zona, podría provocarse un segundo accidente mucho más grave.

El protocolo es muy concreto, y pasa por encender las luces de emergencia del coche para alertar al resto de usuarios, reducir la velocidad de forma progresiva sin frenar bruscamente, y buscar un lugar seguro para detener el vehículo, siempre que sea posible, fuera de la calzada e idealmente en el arcén, a unos 50 metros por delante del accidente para dejar espacio a los futuros vehículos de emergencia. Solo entonces, con el chaleco reflectante puesto, se coloca señalización a distancia suficiente.

A de Avisar

Una vez asegurada la zona, hay que contactar de inmediato con los servicios de emergencia. El número a marcar es el 112. A través de una llamada se puede proporcionar información vital sobre el estado de los heridos, la ubicación exacta del accidente y las circunstancias del mismo. Un aviso rápido puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

La llamada debe ser concisa y precisa. Hay que avisar a los servicios de emergencia indicando exactamente el tipo de siniestro ante el que estamos, señalando dónde nos encontramos con las indicaciones más precisas que se puedan dar, para lo que es útiil dar lugares de referencia (del tipo un restaurante, una estación de servicio, un parque natural…), cuántas personas están involucradas y cómo se encuentran, si están atrapadas en un vehículo o han salido despedidas por el siniestro, o están inconscientes.

S de Socorrer

Es el tercer paso y el que más matices exige conocer. Una vez que se ha protegido la zona y se ha alertado a los servicios de emergencia, es momento de prestar ayuda a las víctimas. Sin embargo, es importante recordar que, a menos que se tenga formación médica, no se deben realizar maniobras complejas que puedan agravar las lesiones.

Las instrucciones de la Policía Nacional para el ciudadano sin formación sanitaria específica son: evaluar el estado de la víctima verificando si está consciente, si respira y si tiene hemorragias graves; mantener la calma y tranquilizar a la víctima hablando con ella de manera calmada y asegurándole que la ayuda está en camino; controlar hemorragias aplicando presión sobre la herida con un paño limpio; y no mover a la víctima, a menos que sea absolutamente necesario (por ejemplo, cuando hay riesgo de explosión o incendio), ya que podría tener lesiones internas o en la columna vertebral.

La regla PAS no requiere formación médica para sus pasos básicos. Requiere, únicamente, conocerla desde antes de ponerse al volante.