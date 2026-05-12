Las condenadas por el crimen de Isabel Carrasco, sancionadas por grabar un documental desde prisión

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Doce años después del asesinato de Isabel Carrasco, la autora confesa del crimen, Montserrat González, y su hija, Triana Martínez, considerada cooperadora necesaria, reaparecen en un documental en el que aportan su testimonio exclusivo sobre lo ocurrido.

La que fuera presidenta de la Diputación de León fue tiroteada por la espalda a plena luz del día y, una vez en el suelo, recibió dos disparos más como acto de venganza. Un crimen que conmocionó a toda España.

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Desde prisión y a través de una videollamada, ambas mujeres, que cumplen condena desde 2014, analizan los hechos mostrando fotografías y vídeos, y aseguran estar arrepentidas. Unos testimonios polémicos que forman parte de un documental que hoy ve la luz y que tendrá consecuencias para ellas, ya que ambas serán sancionadas por el centro penitenciario en el que cumplen condena.

Alfonso Egea: "El castigo es severo: privación de paseos y de actividades recreativas comunes"

Alfonso Egea explica en ‘El tiempo justo’ la sanción impuesta por la grabación del documental: "Instituciones Penitenciarias se niega a que los reclusos, y menos aún quienes cumplen condena por delitos de sangre, concedan entrevistas a medios de comunicación. Y lo que han hecho ya ha tenido consecuencias. ‘El tiempo justo’ ha tenido acceso a la documentación en la que se les comunica que han cometido una infracción: una falta de desobediencia, considerada grave".

Además, ha detallado las consecuencias que afrontarán Montserrat y Triana dentro de la cárcel: "El castigo es severo: privación de paseos y de actividades recreativas comunes durante un periodo de entre 3 y 30 días".