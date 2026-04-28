El traslado, solicitado por las presas, ya ha sido concedido y se llevará a cabo en fechas próximas

La madre, que confesó el crimen, fue condenada a 22 años de cárcel como autora material, y su hija Triana a 20 años como cooperadora necesaria

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MadridMontserrat González y Triana Martínez, madre e hija condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco en mayo de 2014, serán trasladadas de la prisión de Villabona en Asturias, donde cumplen condena actualmente, a la cárcel de Alcalá Meco, en Madrid.

El traslado, solicitado por las presas, ya ha sido concedido y se llevará a cabo en fechas próximas, según han confirmado a EFE fuentes judiciales.

La madre, que confesó el crimen, fue condenada a 22 años de cárcel como autora material, y su hija Triana a 20 años como cooperadora necesaria al ser consideradas culpables del asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, por parte de un jurado popular.

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Criterios laborales y esperanza en un permiso para Montserrat

La petición de cambio de prisión se debe a criterios laborales y académicos, puesto que Triana Martínez, ingeniera de comunicaciones, ha expresado su deseo de realizar un máster en el área de la ingeniería aeroespacial.

Las mismas fuentes han precisado que Triana Martínez, que ya disfruta de permisos penitenciarios desde hace casi un año, ve en la capital de España más oportunidades laborales de cara al fin de su condena.

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Además, la madre, Montserrat González, confía que en el nuevo destino pueda obtener alguno de los permisos penitenciarios que le han negado en numerosas ocasiones desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo, han precisado las mismas fuentes.

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Montserrat González y Triana Martínez se trasladarán a Alcalá Meco después de haber pasado por las cárceles de Villabona, en Asturias, de Villahierro, en León, y de Villanubla, en Valladolid, en las que fueron consideradas internas conflictivas.

Actualmente Triana Martínez sale de prisión entre tres y cuatro días cada mes en virtud del permiso que le fue concedido el pasado noviembre después de 14 negativas a las solicitudes realizadas por parte de su abogado desde 2022, que a su madre se le sigue negando.

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Ambas condenadas han participado en un documental en el que hablan por primera vez desde la cárcel y que la plataforma HBO Max estrenará el próximo 12 de mayo, el día del asesinato a tiros en plena calle de Isabel Carrasco, del que se cumplen 12 años este 2026.

Un crimen "casi perfecto" que se resolvió en minutos

Durante el juicio, el crimen llegó a calificarse como de “casi perfecto” de no ser por un testigo, un policía jubilado, que siguió a la autora de los disparos hasta su detención a los pocos minutos de cometerse.

Precisamente en ese juicio Montserrat González confesó el crimen y afirmó que había matado a Isabel Carrasco y que volvería a hacerlo porque "la había tomado con su hija", a la que había echado de la Diputación donde tenía un puesto interino como ingeniera de comunicaciones y estaba cercenando sus aspiraciones políticas, ya que pretendía hacer carrera en el PP.

"Era su vida o la de mi hija", afirmó rotunda y retadora en el juicio, en el que no mostró ningún signo de arrepentimiento.

Madre e hija fueron condenadas al ser consideradas culpables por parte de un jurado popular, al igual que Raquel Gago, una agente de Policía Local que también participó en el crimen, quien ocultó el arma durante más de 30 horas y que ya disfruta del tercer grado.