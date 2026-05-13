Los pilotos del Ejército del Aire de España conmemoran los 40 años de aniversario de la película 'Top Gun': alguna de las escenas que recrean

Muere Chuck Coleman, instructor de vuelo de Tom Cruise en 'Top Gun: Maverick', cuando hacía acrobacias en un accidente aéreo en EEUU

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Las famosas películas de Tom Cruise 'Top Gun' cumplen 40 años y el quipo de Informativos Telecinco ha podido ver una de sus películas acompañados por pilotos del Ejército del Aire español ya que muchos de ellos se han visto reflejados en ellas.

Los pilotos vieron la primera película cuando solo eran unos niños, pero ya descubrieron su vocación en las peripecias que hacía el actor en los aires, como José, Antonio y Manuel que se quedaron tan impactados con las imágenes que hicieron de ello la profesión de sus vidas. "Me ayudó a motivarme, y a centrar mi foco en el esfuerzo titánico de conseguir ser piloto de combate", cuenta Antonio Mancebo, comandante ALA 15.

Ellos consiguieron ser pilotos del aire experimentando el riesgo que veían en la gran pantalla porque además de la adrenalina que genera estar volando en estos aviones tan potentes, también supone "una intensidad física y mental" porque sin duda es "una experiencia inigualable" como asegura José Fernández Espejo, Teniente Coronel del Ejército del Aire.

El compañerismo, base esencial del Ejército

La película no solo muestra increíbles escenas que los propios militares son capaces de reproducir a través de unas técnicas que necesitan años de práctica, sino que también enseña algo que se vive en el Ejército: el compañerismo. "Piensas que va a ser super emocionante y bonito y finalmente lo es", explica Manuel Serrano, capitán piloto de Eurofigther.

Los pilotos de caza han acompañado al equipo a ver la película de nuevo celebrando los 40 años de aniversario por todo lo alto, en una sala de efectos especiales donde los sillones acompañan al movimiento del avión y aunque están acostumbrados a someterse a movimientos mucho más rápidos y peligrosos, coinciden en que la película refleja parte de su realidad.

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Tom Cruise más allá de Top Gun

A Tom Cruise parece no faltarle proyectos en su agenda. Además de protagonizar Digger, la comedia dirigida por el oscarizado Alejandro González Iñárritu y cuyo estreno está previsto para el 2 de octubre, el actor también volverá a la ciencia ficción con la secuela de una de sus películas más exitosas y que ya está en marcha.

Se trata de 'Al filo del mañana'. Doce años después del estreno de la película dirigida por Doug Liman en 2014, según informa Production Weekly, este otoño comenzará a rodarse la secuela, con Cruise y Emily Blunt retomando sus papeles protagonistas. No obstante, por ahora no hay confirmación oficial sobre el proyecto.

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Basada en el manga de Hiroshi Sakurazaka, All you need is kill, el filme original, escrito por Christopher McQuarrie, Jez Butterworth y John-Henry Butterworth, se ambientaba en una realidad alternativa en la que Europa ha sido conquistada por una raza alienígena. Cruise interpretaba en la película de Liman a Bill Cage, un oficial de relaciones públicas atrapado en un ciclo temporal durante la invasión, en el que intenta aprender de cada experiencia repetida cómo vencer a los atacantes.