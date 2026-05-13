Celia Molina 13 MAY 2026 - 16:42h.

Kimberly Van Der Beek, viuda del actor fallecido, ha recordado a su marido cuando se cumplen tres meses de su muerte

Emilia, la hija de 9 años de James Van Der Beek, reflexiona sobre la muerte de su padre: "Está en un buen lugar, ya no sufre"

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El pasado mes de febrero, y tras dos años intentando superar el cáncer colorrectal, el actor James Van Der Beek, conocido en todo el mundo por haber protagonizado la serie de los noventa 'Dawson Crece', falleció a los 48 años de edad. Cuando tenía 46 y, alarmado por un pequeño cambio en sus deposiciones, fue diagnosticado de cáncer de colon en estadio III y, aunque se gastó sus ahorros en conseguir todos los tratamientos posibles, acabó muriendo en paz, rodeado de sus seres queridos.

Así lo aseguró su viuda, Kimberly Van Der Beek, en el comunicado de su muerte. Días antes del fallecimiento de su marido, ambos habían renovado sus votos de matrimonio para volver a jurarse amor eterno frente a sus seis hijos, que hoy lloran su pérdida. Su hija Emilia, dando un gran ejemplo de madurez a sus 9 años, publicó un vídeo en las redes sociales confiando en que su padre estaría ya en "un lugar mejor", un lugar donde ya "no sufría" los dolores que le provocaba la enfermedad.

"Hace tres meses que perdimos a James"

Y ahora ha sido Kimberly quien, el día en que se cumplían tres meses del fallecimiento del actor, le ha recordado con una emotiva publicación en sus redes sociales. Junto a un carrusel de fotografías en las que James aparece con sus hijos (y que demuestran lo mucho que les cuidaba y les quería), su viuda le ha dedicado estas bonitas palabras:

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"El alivio del shock ya ha desaparecido"

"Ayer se cumplieron tres meses desde que perdimos a James. Decir que tengo el corazón destrozado es quedarse muy corto. Las palabras no logran expresar lo que es el dolor. El alivio que me proporcionaba el estado de shock ha desaparecido. La realidad se está imponiendo... y le echo de menos. Todos le echamos de menos. Sin embargo, hay una magia diferente en el aire. Lo siento. Lo conozco más profundamente. Mi conexión consciente con Dios se ha profundizado. Los velos del universo se han adelgazado. Y confío en que este es el camino que a mí y a mi familia siempre nos ha estado destinado recorrer", ha escrito en sus redes.

"El aluvión de apoyo ha sido tremendo. Ha sostenido a nuestra familia de la forma más hermosa. Todos vosotros habéis ido mucho más allá de lo que jamás podría haber esperado al apoyarnos y honrar a James. Estoy profundamente agradecida. Hay mucho más que compartir aquí. Y, con el tiempo, lo haré", ha asegurado Kimberly en su publicación, haciendo referencia a la ayuda, emocional y económica, que su familia ha recibido por parte de los fans del actor.

Conscientes del 'agujero' que la enfermedad había dejado en sus bolsillos (hay que recordar que, en Estados Unidos, no existe la Seguridad Social), los seguidores de 'Dawson Crece' les donaron casi tres millones de euros a través de una campaña de GoFundMe que les ayudará a cubrir su manutención.