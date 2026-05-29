Al igual que hicieran sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, León XIV se alojará en Madrid en la Nunciatura Apostólica

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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La visita del Papa León XIV a Madrid, está medida al milímetro, tanto, que el descanso del pontífice también está organizado de principio a fin. León XIV se alojará entre muros cargados de historia: en la Nunciatura Apostólica de Madrid y en los palacios episcopales de Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Convertidos por unos días en refugios silenciosos del papa, estos inmuebles concentran los máximos dispositivos de seguridad, garantizan la cercanía a los principales actos del programa y simbolizan, al mismo tiempo, la presencia estable de la Iglesia en cada una de las ciudades que acogerán al pontífice.

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Historia y valor de la Nunciatura española

Al igual que hicieran sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, León XIV se alojará en Madrid en la Nunciatura Apostólica, que es la embajada de la Santa Sede en España y la residencia oficial del nuncio apostólico en España y Andorra, Piero Pioppo.

Situada en el número 46 de la Avenida de Pío XII, en el distrito de Chamartín, la actual sede de la Nunciatura, proyectada por los arquitectos Heredero, Malumbre y Sobrini y construida por la empresa Huarte, fue inaugurada oficialmente en 1958, con Ildebrando Antoniutti como nuncio.

Anteriormente, y durante más de dos siglos, la Nunciatura estuvo en el Palacio del Nuncio, en la calle del Nuncio, en pleno Madrid de los Austrias. Ese palacio barroco, proyectado por el arquitecto Manuel de Moradillo entre 1731 y 1735, fue la primera nunciatura que hubo en el mundo.

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Y es que las relaciones diplomáticas entre estados comenzaron cuando la Santa Sede envió representantes pontificios a las naciones y, a su vez, recibió embajadores de los estados. La primera fue la Nunciatura del Vaticano en España; por eso el nuncio es el decano del cuerpo diplomático en España.

El Palacio del Nuncio fue comprado en 1958 por el Estado, que lo destinó a residencia del vicariato general castrense, aunque conservó espacio para el Tribunal de la Rota. Ahí continúan el arzobispado castrense y Rota.

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Otros papas ya durmieron en el Palacio Episcopal de Barcelona

En la Ciudad Condal, el papa se alojará en el Palacio Episcopal, residencia oficial del arzobispo de Barcelona que está situada en pleno barrio gótico, junto a la Catedral de la Santa Creu y Santa Eulàlia.

Ejemplo de la arquitectura románica, el edificio se empezó a construir en 1253 bajo el mandato del obispo Arnau de Gurb y sufrió intervenciones posteriores en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, de las que la más reciente es de 1928.

Sede también del Archivo Diocesano, el palacio tiene una estructura de cuatro plantas, con fachada en la calle del Bisbe y en la plaza Nova y es considerado un Bien Cultural de Interés Local.

El Palacio Episcopal ya sirvió de residencia a Benedicto XVI cuando visitó Barcelona en noviembre de 2010 para consagrar la Sagrada Familia (parada también del viaje de León XIV) y a Juan Pablo II, que recaló en la ciudad en 1982.

León XIV, segundo jefe de Estado en el Palacio Episcopal

León XIV será el segundo jefe de Estado que pernocte en el palacio, tras Alfonso XIII. También descansó allí, sin llegar a dormir, Juan Carlos I durante una de sus visitas a Gran Canaria, según ha informado el cronista de Las Palmas, Juan José Laforet.

El cardenal Eugenio Pacelli, antes de ser Pío XII, también visitó en 1934 Gran Canaria con motivo de la escala que efectuó en el puerto de su capital en su viaje a Argentina.

Fue una visita inesperada y no programada, pero ante la gran acogida que tuvo la llegada del barco, decidió bajarse y visitar la catedral, donde se colocó una placa en recuerdo de su paso por la ciudad como representante oficial del papa.