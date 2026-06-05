La visita del papa a Madrid consigue unir dos generaciones que jamás habrían coincidido: el itinerario de León XIV en Madrid

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Personas de todas partes comienzan a llegar a Madrid para recibir al papa León XIV, en especial jóvenes que llegan desde Murcia, Valencia o Sevilla en lo que será un fin de semana muy importante para ellos y también para la capital, que ya tiene todo preparado para garantizar la seguridad del pontífice, pero también de todas las personas que estarán por sus calles.

En la catedral de la Almudena, en Madrid, ya han comenzado las oraciones a horas de la llegada del papa y en directo informa la reportera Sonia Losada que confirma que hay peregrinos de "África, Latinoamérica y otras partes del mundo": "Todos ellos están rezando junto al cardenal de Madrid José Cobo para que el viaje del papa León sea un éxito".

"Madrid ya tiene todo preparado para dar la bienvenida, no solo a León XIV, sino también a los miles de peregrinos que ya llenan sus calles, sus plazas, sus colegios y sus parroquias. Faltan menos de 12 horas para que el papa aterrice en Barajas y como reza el lema de este viaje, 'todos alzan la mirada para recibirle'".

Dónde pasarán la noche los peregrinos

Las principales arterias de Madrid se convierten en caminos tan santos como el Camino de Santiago, pero todas ellas tienen un destino diferente y un sentido completamente distinto. La visita del papa a España ha conseguido lo que pocos: cruzar generaciones.

Aunque cada uno llega a Madrid como puede porque, alquiler una habitación en un hotel o un apartamento ha sido casi imposible para las miles de personas que llegan entre hoy y mañana. Por eso, muchos peregrinos dormirán en polideportivos, que abren sus puertas para dar cobijo a tantas personas.

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El principal itinerario del papa en Madrid

Pero los nervios se empiezan a notar según se va acercando la mañana del sábado, que es cuando el pontífice pondrá los pies en suelo español y se dirigirá hacia su destino: Madrid. Unas 70.000 personas de parroquias, colegios católicos, hermandades y congregaciones recibirán al Papa León XIV el próximo lunes 8 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu, reconvertido en "un gran templo de fe" para acoger uno de los eventos destacados del viaje del Pontífice a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio.

"Este escenario se va a convertir en un gran templo de fe, de ilusión, de testimonio", ha explicado uno de los coordinadores del evento, Juan Carlos Merino, este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita al escenario del evento.

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En concreto, ha explicado que el Bernabéu acogerá el encuentro del Papa con la comunidad diocesana y se espera la asistncia de en torno a 70.000 personas de parroquias, colegios y congregaciones religiosas de las tres diócesis: Madrid, Getafe y Alcalá.