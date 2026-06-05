Patricia Martínez 05 JUN 2026 - 05:30h.

El archivero de Tui lleva desde su nombramiento como pontífice investigando en las raíces gallegas de León XIV

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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TuiAvelino Bouzón lleva trabajando como archivero en Tui desde 1994. Acostumbrado a rastrear árboles genealógicos complicados, este sacerdote, apasionado de la investigación, nunca se había enfrentado a una búsqueda como esta, pero Avelino es optimista. Porque confía en poder encontrar a la familia gallega del papa León XIV. Y sus ojos, y los libros, apuntan directamente hacia la parroquia de Torneiros, en O Porriño.

La primera parte de su investigación ya la tiene terminada, y acaba de publicarla, un estudio genealógico ascendente, partiendo de la madre del Papa, gracias a una biografía publicada tras su nombramiento. “Comprobamos que un antepasado de Torneiros, en O Porriño, emigró a Cuba y desde allí pudo pasar a Estados Unidos”, explica el investigador. Se trataba de Benito Bastos Lorenzo, quien se trasladó a la isla caribeña en el siglo XVII. En La Habana contrajo matrimonio en enero de 1677 con Antonia González Vázquez, que procedía de las Islas Canarias.

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El archivero consultó registros de bautismo del siglo XVII que todavía se conservan para poder realizar el estudio y situar a este antepasado en los libros, localizado gracias a que “fue bautizado en la parroquia de Torneiros el 1 de diciembre de 1631”, detalla.

La investigación ha reconstruido la línea descendiente de los familiares

Ahora, el archivero en esta segunda parte de la investigación ha reconstruido la línea descendente, rastreando a la rama de la familia que permaneció en Galicia. Su nueva investigación reconstruye la línea colateral de la familia Bastos, sus hermanos, sobrinos, primos y descendientes lejanos, hasta llegar a generaciones que comparten con León XIV el mismo origen familiar.

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“Es un trabajo delicado y laborioso”, apunta, indagando en libros muy antiguos, donde no hay margen para la confusión “porque la genealogía es una ciencia”, recuerda Avelino.

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Benito Bastos tuvo varios hijos y el archivero ha indagado en estos descendientes, a través de un estudio de genealogía descendiente colateral, que les ha llevado a él y a su equipo de investigadores hasta el nacimiento en Porriño de Pura Bastos, nacida en 1913 y José Bastos, nacido en 1911.

El archivero sueña con un "encuentro familiar"

“Ahora en Torneiros, están todos revolucionados, todos quieren ser parientes del Papa”, señala el archivero. Su intención es poder entrevistarse con los descendientes vivos con el apellido Bastos y que puedan conocer a Pura o a José Bastos, “igual me dicen que era su bisabuela o bisabuelo”, detalla, para confirmar su parentesco con el pontífice.

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Avelino no se rinde aunque sabe que la visita del Papa a España es inminente y no tiene claro que lleguen a tiempo de organizar un encuentro, pero ese sería su sueño, “intentar que estos familiares se puedan reunir con el Papa en esta próxima visita, que puedan conocerse”, cuenta.

Avelino recuerda además cuenta con una "ayuda extra", porque el Papa León XIV “conoce sus raíces gallegas”, explica. Así se lo trasladó el propio Pontífice al Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la audiencia que ambos mantuvieron en el Vaticano el pasado 4 de mayo, cuenta el archivero.

El encuentro, de unos veinte minutos y no previsto inicialmente en la agenda, giró en torno a la próxima visita del Papa a España, prevista del 6 al 12 de junio, pero dejó también esta revelación con especial eco en Galicia: Robert Francis Prevost sabe que es español por vía materna y de procedencia gallega.

Ahora solo queda encajar las piezas que faltan para reunir a los familiares. "Estamos a un tris de localizar a gente en Torneiros que sean familiares del Papa”, anuncia satisfecho el archivero.