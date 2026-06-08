Celia Molina Europa Press 08 JUN 2026 - 12:50h.

Tras su discurso en el Congreso de los Diputados, el papa León XIV ha recibido una larguísima ovación de más de siete minutos

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Tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura donde ha estado pernoctando en su paso por Madrid, el papa León XIV ha acudido al Congreso de los Diputados, siendo el primer pontífice en ofrecer un discurso en nuestro hemiciclo. En perfecto español, Prevost, que aprendió el idioma cuando fue destinado como misionero a Perú, ha abogado por la conciliación y el hermanamiento político en un momento en el que la polarización está a la orden del día.

Así, subido a la tribuna, ha criticado la "descalificación del adversario" y ha apostado por "una justa delimitación del poder público": "Dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz", ha asegurado el pontífice. A su vez, ha invitado a todos los diputados a "desarmar el lenguaje" porque "la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación".

Un largo discurso en favor de la "dignidad humana"

Por otro lado, ha defendido que "la dignidad humana no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento" y ha denunciado tanto el aborto como la exclusión de las personas migrantes. A su juicio, la "grandeza moral de una nación" se manifiesta "en su capacidad de proteger vidas que atraviesan mayor fragilidad".

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Más de siete minutos: el histórico aplauso al papa

También ha avisado de que "el trágico drama migratorio exige una respuesta": "Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos", ha aseverado.

Durante más de media hora, sus conciliadoras palabras han provocado que, al final de su discurso, el pontífice recibiera una histórica ovación, un aplauso (casi) unánime que se ha prolongado durante siete minutos, inundando con su eco el pleno del Congreso. Todos los presentes se han unido a este aplauso, excepto la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que ha optado por no aplaudir, según informa Europa Press. Prevost, siempre tranquilo, ha respondido a tal honor con un ademán y se ha marchado para continuar con su apretada agenda en Madrid.

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La ovación, que ha sido recogida por los medios de comunicación, ha recordado a la que recibió la princesa Leonor el día de su juramento a la Constitución, el 31 de octubre de 2023, también en el Congreso de los Diputados. En aquella ocasión, el aplauso se prolongó durante casi cuatro minutos - haciendo las delicias de su padre, el rey Felipe, que se encontraba a su lado - por lo que el reconocimiento a Prevost ha sido todavía más largo y memorable.