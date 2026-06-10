Gonzalo Barquilla 10 JUN 2026 - 05:00h.

León XIV visita la cárcel de Brians 1 para visibilizar la realidad de las personas privadas de libertad y los procesos de reinserción

Las internas de la cárcel de Brians 1 que hablarán con el papa: "Es para agradecerle que se acuerde que somos personas"

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El papa León XIV visitará este 10 de junio el centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), en un gesto con el que quiere poner el foco en la realidad de las personas privadas de libertad y en los procesos de reinserción. La prisión, de referencia para los juzgados de Barcelona y conocida por albergar principalmente a presos preventivos, es también una de las cárceles más mediáticas de España.

Por sus módulos han pasado figuras como Dani Alves, Oriol Pujol o Carlos Navarro, 'El Yoyas', mientras que actualmente siguen internos nombres ligados a algunos de los sucesos más notorios de la crónica negra, como Rosa Peral o Jordi Casas Cordero, conocido como el 'pistolero de Gavà'.

El rastro de los rostros más mediáticos

Uno de los ingresos más mediáticos de los últimos años fue el de Dani Alves. El exfutbolista del FC Barcelona ingresó en Brians 1 en enero de 2023 tras ser detenido por una presunta agresión sexual y, pocos días después, fue trasladado a Brians 2 por motivos de seguridad. Tras permanecer más de un año en prisión preventiva, obtuvo la libertad provisional en marzo de 2024. Aunque inicialmente fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por la Audiencia de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó posteriormente la sentencia y lo absolvió al apreciar insuficiencias probatorias. No obstante, la absolución todavía no es firme, ya que tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la denunciante han presentado recurso ante el Tribunal Supremo.

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Otro de los nombres que pasó por Brians 1 fue el de Carlos Navarro, conocido popularmente como 'El Yoyas'. El exconcursante de televisión ingresó en el centro el 26 de junio de 2024 tras ser detenido por los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, después de permanecer cerca de dos años en paradero desconocido para evitar el cumplimiento de una condena por delitos de violencia de género, lesiones y maltrato habitual contra su expareja y sus hijos. Su estancia en Brians 1 fue breve, ya que pocos días después fue trasladado a Brians 2 para cumplir la pena de cinco años y ocho meses de cárcel impuesta.

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En el ámbito político, uno de los nombres más conocidos vinculados a Brians 1 es el de Oriol Pujol, exsecretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) e hijo del expresidente Jordi Pujol. Condenado a dos años y medio de cárcel por el denominado 'caso ITV', una trama de tráfico de influencias y cobro de comisiones ilegales para favorecer a empresarios, ingresó inicialmente en Brians 2 para cumplir la pena de prisión pactada con la Fiscalía. Sin embargo, en 2019 acabó siendo trasladado a Brians 1 después de que la Justicia revocara temporalmente el régimen de semilibertad del que disfrutaba, permaneciendo en este centro durante parte de su estancia penitenciaria. A finales de 2020 obtuvo la libertad.

Los internos fijos de la crónica negra

A diferencia de los reclusos de paso, la fotografía actual del centro a mayo de 2026 cuenta con nombres propios de gran peso en la crónica negra nacional que siguen durmiendo en sus celdas. La gran excepción mediática es Rosa Peral, condenada por el mediático crimen de la Guardia Urbana. Aunque ha pasado por diversos centros de la geografía catalana y española debido a motivos regimentales y de conducta, recientemente fue reubicada en el módulo de mujeres de Brians 1.

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A pesar de tener una condena firme de 25 años, lo que obligaría a que estuviera en una cárcel de cumplimiento como Mas d'Enric, Instituciones Penitenciarias ordenó su traslado forzoso y de urgencia a Brians 1 a finales de abril. El motivo del traslado responde a razones de seguridad y régimen disciplinario, tras destaparse que presuntamente había orquestado un plan para agredir a una funcionaria en su anterior prisión de Tarragona. Actualmente se encuentra en el módulo de mujeres bajo una estricta vigilancia.

Por otro lado, Brians 1 alberga la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica Penitenciaria (UHPP) de Cataluña, un recurso especializado destinado a internos que requieren tratamiento psiquiátrico de larga duración. Entre sus residentes más conocidos figura Jordi Casas Cordero, conocido como el 'pistolero de Gavà', responsable de una serie de crímenes cometidos durante el verano de 2017. Entre ellos se encuentra el tiroteo junto al tanatorio de Gavà, en el que murió un sargento de la Policía Local y otro agente resultó gravemente herido, además de los asesinatos de su exsuegro en Miami Platja y de un camarero en Vilanova i la Geltrú. Los tribunales apreciaron una eximente completa por anomalía psíquica al considerar acreditado que sufría un grave trastorno mental, por lo que acordaron su internamiento psiquiátrico en lugar de una pena ordinaria de prisión. Tras la acumulación de las distintas causas judiciales, el límite máximo de la medida de seguridad quedó fijado en 40 años, por lo que continúa ingresado en la UHPP de Brians 1 bajo supervisión médica especializada.

La visita del papa León XIV a Brians 1

Alrededor de 80 internos participarán en la visita de León XIV al centro penitenciario de Brians 1. Será un encuentro "breve, pero muy intenso", según explicó el director de comunicación del Obispado de Sant Feliu de Llobregat, Emili Pacheco. Durante el acto, dos reclusas compartirán su testimonio con el pontífice.

Los detalles de la visita fueron avanzados por Pacheco en una rueda de prensa sobre el viaje del papa a España, en la que también se presentaron los contenidos audiovisuales y creativos vinculados a la agenda del pontífice.

La presencia de León XIV en Brians 1 sitúa el foco sobre la realidad de los reclusos en los centros penitenciarios. Se trata de una visita de especial simbolismo para una de las cárceles más conocidas de España, un centro que alberga a hombres y mujeres y que cuenta desde 2018 con un módulo mixto.