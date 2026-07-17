Alida, la joven malagueña de 25 años con dos enfermedades degenerativas, ha podido cumplir dos de sus últimos deseos antes de recibir la eutanasia

Los últimos deseos de Alida, una joven malagueña de 25 años con dos enfermedades degenerativas, antes de recibir la eutanasia: "Ayúdame"

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Una vez más se vuelve a demostrar el poder que tienen las redes sociales. Gracias a la solidaridad de varios usuarios, Alida, una joven malagueña de 25 años con dos enfermedades degenerativas cuya eutanasia ha sido aprobada, ha cumplido uno de sus últimos sueños.

Como recoge 'Diario Sur' y como comenta Virginia, madre de la joven, Alida ha conseguido bañarse con leones marinos en Río Safari, en Elche. Con la voz emocionada, la madre de esta joven cuya eutanasia ha sido aprobada cuenta cómo disfrutaba su hija y cómo recuperaba la felicidad durante unos minutos. 'Hacía tiempo que no la veía tan feliz", agradece la madre en declaraciones al medio de comunicación andaluz.

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Alida "no quiere seguir luchando" y está "muy cansada de hospitales, operaciones, ingresos"

Virginia, la progenitora, ha confesado que, aunque su hija quiere recibir la eutanasia, ella sigue esperando a que Alida "quiera seguir cumpliendo sueños".

No obstante, la madre también reconoce el sufrimiento que lleva a cuestas su hija debido a estas dos enfermedades degenerativas: "Me dice que está muy cansada de hospitales, operaciones, ingresos, tratamientos, medicación, que no quiere seguir luchando".

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El agradecimiento a los voluntarios que han cumplido los últimos deseos de Alida

En un vídeo compartido en sus redes sociales, Virginia, madre de Alida, explicaba que su hija tiene autorizada la eutanasia desde el mes de noviembre de 2025. Sin embargo, el procedimiento permanece aplazado porque Alida Azabal Martín no quiere morir hasta que no pueda cumplir algunos de sus últimos deseos.

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Gracias al apoyo de las redes sociales y de varios voluntarios que han respondido a su llamamiento, Alidia ha podido cumplir dos de sus útlimos sueños. Como agradecen y revelan desde 'Diario SUR', algunos de estos voluntarios son Mariana Martín, Mar Díaz (en Río Safari), Antonio Castelo, un hombre que se ha trasladado desde Galicia para poder llevar a madre e hija a cumplir sus deseos, y Javier Pizarro.

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Las enfermedades de Alida

Según explica Virginia, una de las patologías que padece su hija es una enfermedad mitocondrial neurodegenerativa. Al parecer, se trata de una enfermedad degenerativa para la que actualmente no existe cura ni un tratamiento que permita detener su evolución. En el caso de Alida, la enfermedad se encuentra en una fase muy avanzada y ya ha afectado a diferentes órganos, provocándole un dolor constante y una importante limitación en su vida diaria.

Virginia explica que los médicos también han detectado una segunda enfermedad genética a su hija: el síndrome de Aicardi-Goutières, una patología poco frecuente que tampoco tiene cura. Según indica, el único tratamiento disponible tiene carácter paliativo y está dirigido a aliviar algunos de los síntomas.

25 años conviviendo con dos enfermedades degenerativas

La madre explica que, debido al estado de salud de Alida y al sufrimiento que padece, la joven malagueña de 25 años ha pedido la eutanasia. La solicitud de Alida ya ha sido aceptada. Sin embargo, la familia ha decidido aplazar la eutanasia de la joven hasta que Alida pueda cumplir sus dos últimos deseos.

Más allá de la ayuda económica, la madre también aprovecha la grabación para dar visibilidad a las enfermedades que afectan a su hija. Según explica, considera que muchas patologías raras continúan siendo poco conocidas y que la falta de investigación dificulta el desarrollo de nuevos tratamientos.

La petición de la familia continúa compartiéndose en las redes sociales con el objetivo de reunir los fondos necesarios para que Alida pueda cumplir sus últimos deseos tras vivir durante sus 25 años con dos enfermedades degenerativas que han condicionado profundamente su vida.