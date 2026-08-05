Una hoguera para cocinar, detrás del incendio en Mazarrón que arrasó ocho hectáreas protegidas

La Guardia Civil de la Región de Murcia investiga a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal

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La Guardia Civil de la Región de Murcia investiga a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por, supuestamente, originar una hoguera para cocinar que provocó el incendio declarado el pasado 11 de julio en el paraje Sierra de las Moreras, en el término municipal de Mazarrón.

El incendio se inició sobre las 18.00 horas en un espacio natural de elevado valor ecológico integrado en la Red Natura 2000 y declarado Zona de Especial Conservación (ZEC), así como paisaje protegido. La rápida actuación del dispositivo de extinción evitó que las llamas alcanzaran viviendas próximas, aunque el fuego afectó a más de ocho hectáreas de superficie forestal.

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La investigación fue asumida por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en colaboración con agentes medioambientales de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA) de la Comunidad Autónoma.

Tras realizar una inspección técnico-ocular, el análisis de las evidencias físicas, la geometría del incendio y el comportamiento del fuego permitió determinar que el origen del incendio se encontraba en una hoguera realizada en terreno forestal para cocinar.

Las pesquisas permitieron identificar y localizar al presunto responsable de la hoguera, al que se le han instruido diligencias como investigado por la supuesta comisión de un delito de incendio forestal.

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El incendio del paraje Balsicas-El Alamillo fue provocado por un rayo

Por otra parte, el Seprona también ha investigado el incendio forestal declarado durante la madrugada del 15 de julio en el paraje Balsicas-El Alamillo, también en Mazarrón.

En este caso, los investigadores han concluido que el fuego tuvo un origen natural, presuntamente debido al impacto de un rayo, por lo que se ha descartado la intervención humana.

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La Guardia Civil recuerda que durante la época de riesgo alto de incendios forestales el uso del fuego en terreno forestal o en su zona de influencia está sometido a estrictas limitaciones y prohibiciones, y advierte de que cualquier conducta negligente o imprudente puede ocasionar graves daños al patrimonio natural, poner en riesgo la vida de las personas y derivar en responsabilidades penales y administrativas.

Asimismo, señala que el Código Penal castiga el delito de incendio forestal con penas de prisión de entre uno y cinco años y multas de 12 a 18 meses.