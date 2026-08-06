"Moriré siendo un fracaso dichoso": el mensaje de Sadhguru, el gurú más mediático del mundo, para millones de jóvenes

El festival en el que va a dar acceso de forma gratuita a su aplicación, Miracle of Mind de Isha, se celebra del 6 al 9 de agosto.

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El líder espiritual y fundador de la Fundación Isha, Sadhguru, pasará solo un día en el Festival The UNTOLD en Cluj-Napoca, Rumania, antes de regresar a la India, aprovechando el evento para promover lo que él cree que podría transformar la vida de los jóvenes en todo el mundo: siete minutos de meditación diaria. La fundación cuenta con más de 300 centros y el apoyo de más de 17 millones de voluntarios en todo el mundo.

Su aplicación, Miracle of Mind de Isha, superó el millón de descargas en tan solo 15 horas el día que salió al mercado. En 24 horas, se convirtió en tendencia en 20 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Alemania,

Su propuesta ha contado a lo largo de los años con el apoyo de líderes mundiales, como la conservacionista Jane Goodall o el Dalái Lama. Este yogui, gurú y activista abarrota foros internacionales y atrae la atención de empresarios y actores, como Will Smith, a quien ayudó a recuperarse tras su escándalo en los Oscar.

Es invitado y escuchado en Naciones Unidas, y también en Harvard, Yale, Oxford, Stanford o el MIT. Es el gurú de los famosos, pero también el de los más desamparados, "el 70% de mi trabajo se realiza en la India rural, con mujeres, niños y todo tipo de personas que lo necesitan", reconoce.

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El festival en el que va a dar acceso de forma gratuita a su aplicación, Miracle of Mind de Isha, se celebra del 6 al 9 de agosto y, según el cartel, Sting figura entre los artistas principales, junto con otros como Kygo, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Marshmello, Steve Aoki, Flo Rida, Lost Frequencies, Swae Lee y Zara Larsson.

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Esta aplicación guía a los usuarios a través de una meditación de siete minutos. Esto forma parte de la ambiciosa campaña de Sadhguru para llegar a 3.000 millones de personas menores de 35 años. “Los festivales de música atraen a muchísimos jóvenes”, afirma. “Cuando se reúne tanta gente, la pregunta es si los estamos guiando hacia un camino positivo para su propio bienestar”.

Sadhguru sostiene que muchos jóvenes buscan experiencias más allá de la vida cotidiana, pero a menudo recurren al alcohol o las drogas. La meditación, dice, ofrece un camino diferente. “El sistema humano es la fábrica química más compleja del planeta”, afirma. “Si sabes usarlo correctamente, la alegría y la felicidad son una consecuencia natural”.

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“La meditación no es algo extraño”, afirma. “Si alguna vez te has quedado absorto contemplando una puesta de sol o escuchando música, ya has experimentado momentos de meditación. Simplemente estamos haciendo consciente ese proceso”.

La campaña de meditación se desarrolla paralelamente al activismo ambiental de Sadhguru. Su movimiento "Salvemos el Suelo", que comenzó con un viaje en motocicleta en solitario desde Londres hasta la India, contribuyó a que la salud del suelo ocupara un lugar más importante en la agenda climática mundial, afirma. “Cuando empezamos a hablar del suelo, ni siquiera formaba parte de las conversaciones de la COP”, afirma. “Hoy es una parte importante del debate”.

Además de su labor medioambiental, la Fundación Isha gestiona programas de educación, salud y desarrollo rural en la India. Criado con escasa influencia religiosa, se describe a sí mismo como ateo a los 12 años, comunista en su adolescencia y, posteriormente, agnóstico. A los 25 años había consolidado un negocio próspero en Mysore, antes de que una profunda experiencia vivida a solas en una colina transformara su vida.

Dice que lo que le parecieron unos minutos, pero en realidad habían transcurrido más de cuatro horas. Aquella experiencia lo impulsó a explorar la meditación durante años, lo que finalmente lo llevó a enseñarla a otros. También despertó en él una ambición que ahora aborda con su característico humor. A los 25 años, creía que podía hacer del mundo entero un lugar de felicidad plena en dos años y medio. "La población mundial sigue creciendo", dice. "Me dicen que hemos impactado la vida de más de dos mil millones de personas, pero eso no es todo el mundo. Así que sé que moriré siendo un fracaso. Pero moriré siendo un fracaso dichoso". Un buen lema para una lápida.