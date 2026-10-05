Gonzalo Barquilla 05 OCT 2026 - 19:33h.

La familia de Rami asegura a la web de 'Informativos Telecinco' que los Mossos d'Esquadra están volcados con su búsqueda

Los Mossos piden la colaboración ciudadana para encontrar a Rami, desaparecido en Granollers

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La familia de Rami, el niño de 12 años desaparecido en Granollers, vive con mucha angustia este momento tan complicado. El menor desapareció en la localidad barcelonesa la noche del sábado al domingo y desde entonces no han vuelto a tener noticias sobre su paradero. "Creemos que se levantó de la cama por la noche y se fue", explica a la web de 'Informativos Telecinco' su prima Soraya.

Este lunes por la noche se acercarán a las 48 horas desde que se perdió su rastro, un tiempo especialmente preocupante para sus familiares porque, aunque el menor ya había desaparecido en otras ocasiones, nunca había estado más de 24 horas sin ser localizado. "Ya es demasiado", precisa su familia, que recibe el apoyo de la plataforma Adonay.

Rami está diagnosticado con autismo de tipo 2 y, según explica Soraya, no se comunica. La búsqueda se desarrolla además en medio del fuerte temporal que afecta a Granollers, con inundaciones y problemas en el transporte, mientras los Mossos investigan un aviso recibido este lunes sobre un posible avistamiento del menor en La Rambla de Barcelona junto a una persona mayor. La familia tiene dudas por las dificultades para desplazarse hasta la capital catalana, aunque tampoco descarta que pueda tratarse de él porque en una desaparición anterior acabó siendo localizado allí.

El niño tiene autismo y lleva dos meses viviendo solo con su madre

La familia teme especialmente las dificultades que pueda tener para comunicarse o pedir ayuda mientras continúan las labores para localizarle. Por ahora no tienen datos contrastados y no consideran que pueda estar con alguien de su entorno.

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"Desde hace dos meses vive solamente con su madre. El padre del niño ha venido a reunirse con familiares y dice que no sabe nada", relata Soraya. En paralelo, los Mossos d'Esquadra han difundido la imagen y los datos físicos del menor y han pedido colaboración ciudadana para tratar de encontrarle. Adonay y SOS Desaparecidos también colaboran en la difusión de una alerta.

El temporal complica la búsqueda en Granollers

La desaparición coincide con un episodio de lluvias torrenciales que está provocando inundaciones y numerosas incidencias en Granollers. "En Granollers está todo muy mal. Los trenes no circulan bien", señala la prima de Rami.

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En este contexto, la familia también trata de valorar cualquier pista que pueda ayudar a encontrarle. Una de ellas ha llegado este lunes desde Barcelona, aunque el temporal y las dificultades de comunicación entre ambas localidades hacen que sus familiares tengan dudas sobre esa posibilidad.

Un posible avistamiento en Barcelona que los Mossos investigan

Una persona ha informado este lunes de que al mediodía habría visto a Rami en el centro de Barcelona, en la zona de La Rambla, junto a una persona mayor, un hombre desconocido. Según esa persona, no tendría dudas sobre su identidad y asegura que "100%" era el niño. Los Mossos d'Esquadra están investigando ahora ese aviso y tratando de localizar al menor.

La familia no da por descartada esta pista, aunque tampoco la considera confirmada. "La última vez que desapareció se escapó del colegio y le terminamos encontrando en Barcelona. Se fue hasta allí en tren", recuerda Soraya. Rami es un niño al que, según su entorno, le encantan los trenes, ir en coche, los ascensores, las escaleras mecánicas y, sobre todo, las obras, elementos que su familia considera relevantes para intentar determinar hacia dónde podría haberse dirigido.

Rami mide 1,73 metros y vestía un pantalón corto

Los Mossos han informado de que Rami mide 1,73 metros, tiene la piel morena, es de constitución gruesa y lleva el pelo corto y rizado. Cuando desapareció vestía una camiseta turquesa y un pantalón corto deportivo de color naranja.

La familia considera especialmente preocupante que el menor lleve esa ropa en las condiciones meteorológicas actuales. La vestimenta, explican, no es adecuada para el frío y la lluvia a la que podría estar expuesto mientras continúa desaparecido. Tanto la madre como la prima de Rami están volcadas con la búsqueda y esperan tener noticias de él cuanto antes. En caso de que algún ciudadano cuente con información sobre el caso, debe contactar con los servicios del 112.