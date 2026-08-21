Puri Ruiz 21 AGO 2026 - 06:00h.

Se trata de un consejo que se ha difundido mucho en redes sociales y cuya finalidad es alargar la vida de la maleta. Hemos consultado a distintos expertos sobre si es realmente útil

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Estamos en plena época de viajes. La mayoría de nosotros está yendo o volviendo de vacaciones, y al margen de que hayas viajado con la familia, con tu pareja, con tus amigos o sola/o, hay una compañera insustituible: la maleta. Quizá por eso, porque ahora aeropuertos y carreteras están más solicitados que nunca, se ha hecho superviral redes con Instagram o TikTok un truco para que las maletas duren muchísimo más (o eso dicen).

La opinión de asistentes de vuelto y expertos en maletas

Imagina cualquier viaje que hayas hecho: de casa al coche, del coche al aeropuerto, del aeropuerto al taxi, del taxi al hotel… Todos esos trayectos, con tus maletas rodando por cualquier tipo de suelos. Esto, evidentemente, implica suciedad y desgaste en las ruedas, no digamos ya si tienes que recorrer un pavimento pedregoso, como el que cubre los cascos históricos de muchas ciudades. Pero hay un truco tan sencillo como barato para que esas ruedas que facilitan el desplazamiento sufran menos: se trata de cubrirlas con cinta.

Muchos clientes me lo han dicho, pero no sé hasta qué punto puede ser cierto, porque es ponerle a la rueda un impedimento Pixabay/Pixelshot

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El consejo se ha extendido como la pólvora por las distintas redes sociales. Pero no parece que convenza a todo el mundo. Desde la web de 'Informativos Telecinco' hemos preguntado a distintas asistentes de vuelo, auténticas expertas en equipajes, siempre de aeropuerto en aeropuerto con su maleta al lado, y aseguran no conocerlo ni haberlo puesto en práctica. Por otra parte, la responsable de una de las tiendas de equipaje más conocidas de Madrid, que prefiere no revelar su identidad, reconoce: “Muchos clientes me lo han dicho, pero no sé hasta qué punto puede ser cierto, porque es ponerle a la rueda un impedimento”.

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Así se protegen las ruedas de tu maleta, según las redes

Para que, supuestamente, duren más las ruedas, se ha viralizado el truco de cubrirlas con cinta. Eso sí, no vale cualquier cinta. Una de las más habituales para este uso es la llamada cinta americana: está hecha de tres capas (polietileno en el exterior, pegamento en el exterior y una malla de fibras naturales en el medio), suele usarse para reparaciones temporales y es muy habitual en los rodajes cinematográficos: sirve tanto para fijar cables al suelo temporalmente como para, por ejemplo, marcar el lugar en el que se deben colocar los actores. Es resistente y fiable, por lo que se convierte en una gran opción.

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La otra que se recomienda es la de silicona autofusionable. Se parece mucho a la de electricista, pero esta última tiene un pegamento muy pesado de eliminar después que no la hace apropiada para cubrir las ruedas. La de silicona soporta temperaturas y humedad extremas y se pega al tensarse; no contiene adhesivo, por lo que no deja residuos. Por último, ya se ofrecen tiras especiales autoadhesivas para proteger específicamente las ruedas de las maletas: las puedes encontrar en distintas plataformas online.

De cara a colocarla, según explican las cuentas que han compartido dicho truco viral, es importante limpiar bien las ruedas antes con un paño húmedo y liberarlas de suciedad, pelos, granitos de arena que se hayan quedado incrustados… Después, tenemos que buscar una que se ciña al ancho no de la rueda, sino de la banda de rodadura, es decir, de la que entra en contacto con el suelo. Piensa que el resto del mecanismo debe quedar libre. Debemos tener cuidado de colocarla muy recta y, para asegurarnos de que está bien puesta, lo mejor es ‘pasear’ la maleta unos cuantos metros por tu casa para comprobar que no se atasca.

Una vez haya concluido el viaje, es importante retirar la cinta y limpiar de nuevo las ruedas antes de guardar la maleta. Si has utilizado la cinta de silicona, apenas te costará trabajo.