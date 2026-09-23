Rosita Rochina, catalana de 95 años, lleva cinco meses ingresada y espera ganar este pequeña batalla.

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Rosita Rochina, catalana de 95 años, lleva cinco meses ingresada. Y durante este tiempo ha impulsado una batalla que ya es mucho más que personal: la televisión gratuita en los hospitales públicos españoles. Hasta el momento, ha recogido 63.000 firmas. Esta anciana inició antes del verano una recogida de firmas a través de Change.org, que ya ha entregado de forma telemática a la Generalitat.

"Por todos los pacientes que pasamos largas horas metidos en un hospital, y algunos demasiado solos, pido al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que en todos los hospitales públicos de España sea gratis encender la televisión", concluye la impulsora de la campaña. "No puedo salir de aquí aún -del centro sanitario- pero quiero una respuesta y por eso he registrado mis firmas", ha afirmado la mujer, según un comunicado de Change.org.

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La impulsora de la campaña recuerda que una hospitalización ya supone una experiencia difícil y que los días pueden hacerse especialmente largos. Aunque ella recibe las visitas de su hijo y conversa con su compañera de habitación, Reme, asegura pensar con frecuencia en quienes pasan largas jornadas sin recibir visitas. "Cuando estás ingresada, mirar la tele o simplemente escucharla te distrae mucho y te hace compañía", asegura.

Desde Change.org han informado de que han intentado contactar con todas las comunidades autónomas para preguntar en cuáles existe este servicio gratuito y en cuáles no. A aquellas como Cataluña o Madrid, donde todavía no se ha establecido la gratuidad, se les ha preguntado si esta podría ser una realidad antes de finalizar 2026.

El Departamento de Salud de Cataluña ha respondido que depende de cada hospital, aunque en otras comunidades como Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana sí es una decisión que parte de los gobiernos autonómicos y que todos los centros deben aplicar.

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Desde el Gobierno de Asturias han contestado que sí que estudian la posibilidad, mientras que otras, como la Comunidad de Madrid, siguen sin responder si se plantean establecer la gratuidad de este servicio.

La petición de Rosita va en paralelo a la impulsada por Lola Martín, cuyo padre, de 86 años y aficionado al fútbol, llevaba cerca de un mes ingresado en Madrid cuando se celebró la final del Mundial. La recogida de firmas a través de Change.org durante los días previos al partido facilitó que finalmente la Comunidad de Madrid permitiera ver gratuitamente el partido en la televisión en todos los hospitales públicos.

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Lola Martín registrará también sus firmas este viernes en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha informado Change.org.

El servicio de televisión varía en función de cada comunidad, pues es gratuita en los hospitales públicos de Castilla la Mancha o la Comunitat Valenciana, pero en cambio en Cataluña, Madrid, Murcia, Canarias o Castilla y León es generalmente de pago, aunque puede variar dependiendo del centro.