Para Nuria Araujo, gerente del programa de atención temprana de Aragón, queremos que "los niños tengan las mismas oportunidades”, vivan donde vivan

La importancia de la atención temprana: ¿qué tipo de pacientes trata?

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Un programa de atención temprana llega hasta los rincones más alejados de Aragón para garantizar que la distancia no sea un obstáculo para los niños con necesidades especiales. Ese es el objetivo del programa de atención temprana itinerante, una iniciativa que desplaza a profesionales especializados hasta los hogares de las familias que viven en zonas rurales.

En el Pirineo aragonés, Carmen Ascaso visista dos veces por semana el municipio de Sallent de Gállego, Huesca, para atender a Álvaro y a su familia. El menor nació con síndrome de Treacher Collins, una enfermedad que le provoca malformaciones faciales y afecta a su desarrollo motor.

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Las ventajas de intervenir en el entorno familiar

Su madre, María Claire Guillén, recuerda el impacto que tuvo la llegada de esta ayuda. Contar con el apoyo de la terapeuta fue para ella “como ver la luz”. Cuando comenzaron las sesiones, Álvaro ni siquiera gateaba.

La propia Carmen Ascaso destaca las ventajas de intervenir en el entorno familiar. “La evidencia científica lo dice, que los efectos de nuestro tratamiento son mucho mayores que en espacios clínicos”, asegura.

La atención a domicilio también ha cambiado la vida de otras familias aragonesas. En Borja, la logopeda Montse Altemir trabaja con Nando, un niño que nació con una enfermedad rara.

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Su madre, Melinda Agh, explica que el síndrome de Cornelia de Lange que padece su hijo le impedía coger una cuchara con la mano y alimentarse de forma autónoma. Un trabajo que, según destaca la especialista, no se limita a la atención del menor.

Montse Altemir subraya que este servicio permite también acompañar a las familias y reforzar su papel en el desarrollo de sus hijos. A su juicio, la intervención domiciliaria ayuda a las madres a afrontar el día a día y a participar activamente en los progresos de los menores.

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Ambas profesionales forman parte del programa de atención temprana itinerante de Aragón. Su gerente, Nuria Araujo, resume así la filosofía de esta iniciativa: “Lo que pretendemos es que los kilómetros y la distancia no sean un impedimento y que los niños tengan las mismas oportunidades”, vivan donde vivan.