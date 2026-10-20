Las entidades de protección animal y medioambiental desarrollaron el pasado julio una investigación en dos naves de la granja donde detectaron una importante falta de higiene

Los hechos han sido denunciados ante la Fiscalía de Baleares y se pretende trasladarlos a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern

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Una granja avícola ubicada en Manacor, Mallorca, ha sido denunciada ante la Fiscalía de Baleares por las entidades de protección animal y medioambiental ARDE y Satya Animal, que han documentado en vídeo la presencia de gallinas enfermas, cadáveres, huevos con ácaros y cucarachas en el lugar.

Las organizaciones desarrollaron el pasado julio una investigación en dos naves ubicadas en la finca de Maribó que agrupan a cerca de 40.000 gallinas y que gestionan la empresa Avícola Ballester. Según han informado en un comunicado, han detectado una importante falta de higiene, con decenas de cucarachas y moscas, estiércol acumulado y telarañas sobre estructuras deterioradas.

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Las entidades han registrado en vídeo las malas condiciones dentro del lugar

Las imágenes captadas por los investigadores en tres días diferentes, verificables en lugar y fecha mediante geolocalización y periódicos, muestran a numerosos animales con pérdida parcial o total del plumaje, lesiones abiertas con pérdida de sustancia en cara y cuello, un animal con ausencia de globo ocular y numerosas gallinas con crestas pálidas.

El vídeo, de casi una hora de duración, también muestra la presencia de varias gallinas en estado cadavérico y en proceso de descomposición siendo picoteadas por otras aves, lo que las entidades han calificado de "escenas de canibalismo".

De acuerdo con un peritaje veterinario elaborado por VetLexis y adjuntado en la denuncia, la coexistencia de diferentes patologías sugiere una exposición continuada a causas comunes, no situaciones puntuales, aisladas o accidentales.

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Existe, además, una "infestación" de ácaros sobre los propios huevos y varias de las gallinas. De acuerdo con el informe pericial, la presencia de huevos en contacto directo con deyecciones y materia orgánica, su proximidad a animales muertos y la presencia de ácaros sobre la cáscara constituyen factores de riesgo en materia de seguridad alimentaria al facilitar la contaminación o penetración bacteriana, ya que los ácaros son reservorios de salmonella.

Un proyecto que incumple la normativa de seguridad

Las organizaciones animalistas pusieron estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Baleares la mañana del lunes y pretende trasladarlos este martes a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern.

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Su argumento es que las condiciones observadas en la granja resultan "incompatibles" con la normativa autonómica, nacional y europea relacionada con la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, especialmente de las gallinas ponedoras, y la sanidad y bienestar animal.

También han resaltado que la empresa que gestiona la granja denunciada, Avícola Ballester, ha sido sancionada con anterioridad por infracciones en materia de sanidad animal y medioambiental pese a contar con el sello de bienestar animal Welfair.

La investigación se llevó a cabo poco después de que, el pasado mes de junio, la empresa presentara un proyecto para construir una nueva macrogranja en Manacor, que plantean que tenga dos naves con capacidad para 80.000 gallinas.

Ante la preocupación por la afectación que este proyecto podría tener sobre su salud y el entorno natural, los vecinos de la zona se agruparon bajo la plataforma 'No Macrogranja' y presentaron alegaciones.

En ellas, argumentaron que el proyecto incumple las distancias mínimas sanitarias y respecto a los núcleos poblacionales y establecimientos turísticos. También advirtieron que la infraestructura se proyecta sobre masas de agua subterráneas que son vulnerables a la contaminación por nitratos.