Cuando digo a los colegas que "es legal" y "está admitido" circular con el ASFA como sistema de respaldo, mis colegas "no se lo creen".

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo: Ouigo cancela todos sus trenes el 30 de octubre y el 2 de noviembre al no haber servicios mínimos en la huelga

Compartir







El experto en el sistema de supervisión de la velocidad ERTMS, Jorge Iglesias, que fue clave durante la instrucción y el juicio por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013, denuncia que "en ningún país de Europa se circula a 200 kilómetros por hora con ASFA" (sistema de seguridad y señalización ferroviaria mediante balizas).

Este ingeniero llama a "denunciar" lo que considera un "dogma de fe" dentro de el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), la empresa pública encargada de velar por la seguridad en las vías. "Hay un dogma de fe en Adif, que dice que el ASFA es seguro hasta 200 kilómetros por hora; lo dijeron en Angrois, parece divino, y en Angrois hubo 80 muertos por esto. Más demostración que esa...", ha afirmado.

Iglesias, ya jubilado, fue director del Laboratorio de Interoperabilidad del Cedex, el organismo estatal encargado de probar los sistemas de seguridad de la red, y es considerado como uno de los mayores expertos en ERTMS en el ámbito europeo.

Asegura que cuando comenta con algunos colegas que en España, si se cae el ERTMS --o el LZB en el caso de la línea Madrid-Sevilla, donde se produjo este miércoles el siniestro de Toledo con al menos 69 fallecidos--, "es legal" y "está admitido" circular con el ASFA como sistema de respaldo, "no se lo creen".

El ASFA, explica, es un sistema analógico y de supervisión discontinua, un modo de circulación que lleva a que el factor humano sea el último garante de la seguridad. Por eso, su "petición" es que "se quite" esa posibilidad y que si caen el ERTMS o el LZB, "los trenes se tienen que quedar parados". Como él, apunta, opinan otros expertos como el doctor en Ciencias Físicas y experto en ERTMS Jaime Tamarit, también clave en el caso Alvia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El LZB es antiguo y puede presentar más caídas por la migración, o obsolescencia

En cuanto al LZB, constata, "es antiguo y se está en proceso de migra al ERTMS en la línea del accidente de Toledo. "Puede ser" que por ese motivo presente más caídas, por la "obsolescencia" y que "no hay recambios". En este extremo, se pregunta también "por qué no hay redundancia", de modo que el sistema tenga un "duplicado" y cuando se caiga entre en funcionamiento el segundo.

En todo caso, Iglesias incide: "Después de lo de Angrois, Adif no debería permitir que ningún tren de alta velocidad circulase sin el sistema automático de frenado de supervisión continua (ERTMS o LZB)". "Y en este caso lo ha vuelto a permitir", ha lamentado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La diferencia principal entre el ASFA y el ERTMS radica en que el ASFA es un sistema de supervisión puntual (obtiene información solo al pasar por encima de las balizas), mientras que el ERTMS es un sistema de supervisión continua (recibe información constante sobre el estado de la vía y la velocidad permitida).