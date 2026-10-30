La joven de 26 años natural de Inca llevaba desaparecida desde el momento del accidente y sus padres se habían desplazado a la Península

El listado de pasajeros desaparecidos tras el accidente ferroviario en Urda: sus familias piden ayuda para localizarlos

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La mallorquina Mari Carmen García que viajaba en el AVE accidentado este miércoles en Urda (Toledo) ha sido identificada entre las víctimas mortales, según ha podido confirmar Europa Press.

La joven de 26 años natural de Inca llevaba desaparecida desde el momento del accidente y sus padres se habían desplazado a la Península y habían presentado una denuncia ante la Guardia Civil. Mari Carmen García viajaba en el vagón 7 del AVE, que chocó contra el Iryo, y se desplazaba a Sevilla con una compañera de trabajo y dos fotógrafos por motivos laborales.

Varias publicaciones en redes sociales del entorno familiar y laboral de la mujer alertaron de la búsqueda de Mari Carmen, que vivía y trabaja en Madrid.

Este viernes, el padre de una compañera de trabajo que viajaba en el AVE con Mari Carmen García había pedido ayuda para localizar a la mallorquina, la única entre los cuatro compañeros de trabajo de la que no se sabía nada.

"Es una chica de 26 años que es compañera de mi hija, es importante para nosotros, la familia está ya desesperada y no logramos encontrarla", señalaba en declaraciones a los medios difundidas por IB3.

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El alcalde de la localidad cordobesa de Rute, David Ruiz, donde Mari Carmen tenía lazos familiares, contactó con la familia y confirmó que se habían trasladado a la Península para tratar de localizar a la joven. El jueves estuvieron toda la noche buscándola en hospitales de Madrid, sin éxito.

Prohens traslada su pésame a la familia

Desde el Govern, este viernes habían mostrado su preocupación por la joven mallorquina. "Compartimos la preocupación y la incertidumbre que vive su familia, a la cual queremos hacer llegar todo nuestro apoyo y ofrecer nuestra colaboración en todo aquello que podamos hacer, con el deseo de que sea localizada lo antes posible", subrayaba el portavoz de Govern, Antoni Costa.

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La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha traslado su apoyo y pésame a la familia y amigos de la víctima. "Golpeada por la muerte en el accidente ferroviario de Toledo de la joven mallorquina Mari Carmen García, que viajaba en uno de los trenes siniestrados. Una pérdida irreparable", ha escrito