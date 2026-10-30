Gonzalo Barquilla 30 OCT 2026 - 18:58h.

El COAM recuerda a Patricia Fernández Häring, arquitecta fallecida en Urda, por su legado profesional y su compromiso con los demás

Última hora del accidente de trenes en Urda

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La arquitecta madrileña Patricia Fernández Häring es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el miércoles 28 de octubre en Urda, en Toledo. Con más de 25 años de trayectoria, desarrolló su carrera en ámbitos como la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo y la rehabilitación energética, con una especial atención a la sostenibilidad y la accesibilidad. También mantuvo durante años una estrecha vinculación con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), donde asumió distintas responsabilidades y promovió iniciativas para acercar la profesión a la sociedad.

Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de dolor entre compañeros de profesión, instituciones y amigos, que han destacado tanto su talento como arquitecta como su generosidad y su capacidad para unir a las personas.

El COAM ha difundido una nota de homenaje en la que recuerda su "alegría contagiosa" y su "gran calidad humana". Otros mensajes recuperan episodios de su trayectoria, sus proyectos solidarios y los años de amistad compartidos con una mujer a la que describen como cercana, luminosa y siempre dispuesta a ayudar.

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Quién era Patricia Fernández Häring: arquitecta, emprendedora y comprometida con los proyectos sociales

Patricia Fernández Häring estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), donde se formó entre 1986 y 1992. Tras iniciar su trayectoria profesional en distintos estudios, entre 1994 y 2012 fue socia y directora técnica de LEON & HARING ASOCIADOS y de YLEON, ARQUITECTURA Y URBANISMO. Desde 2012 trabajaba por cuenta propia, desarrollando proyectos de obra nueva, rehabilitación energética, conservación y mantenimiento de edificios y reformas de viviendas y locales. También ejercía como agente rehabilitadora, encargándose de gestionar subvenciones para mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.

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En 2013 cofundó Vertiarte Jardines Verticales, una iniciativa especializada en paisajismo, jardines verticales y cubiertas ajardinadas con sustrato natural. Desde esta empresa desarrolló y patentó el sistema modular Biofiver, con el que realizó instalaciones en edificios y espacios de Madrid y Barcelona, entre ellos la plaza del Ayuntamiento de Móstoles. Su trayectoria también incluyó su participación en Casa Decor en las ediciones de 2020 y 2021, donde se encargó de realizar el espacio solidario de la Fundación Aprocor. Además, colaboró con Domus Nova entre 2018 y 2025 y participó en proyectos de rehabilitación y restauración, como la renovación de la tarima del Gimnasio Maravillas.

Su vinculación con la arquitectura estuvo acompañada de una importante implicación social. Colaboraba como voluntaria con la Fundación Aprocor desde 2013 y con la Fundación ONCE desde 2020. También formaba parte de la ONG Edificando Comunidad de Nazaret, vinculada a La Salle, donde fue vocal de Proyectos y asumió la presidencia en 2019. Entre sus inquietudes figuraba igualmente la accesibilidad universal, una materia en la que se especializó y que abordó desde su actividad profesional y colegial. Su compromiso con las personas también se reflejó en su faceta como impulsora de actividades solidarias y proyectos de colaboración.

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En el COAM fue vocal de la Junta de Gobierno entre 2015 y 2019, integrante de la Junta de Representantes y patrona de la Fundación Arquitectura. Coordinó grupos de trabajo dedicados a Arquitectura, Infancia y Juventud y Accesibilidad, y presidió el grupo 'Los Arquitectos ante el cambio climático'. También fue una de las impulsoras de Pop Arq, un mercadillo en el que los arquitectos podían mostrar y vender sus diseños. El Colegio destaca asimismo su papel en la creación del Fondo Asistencial Social, destinado a ayudar a profesionales que atraviesan dificultades económicas, y su participación como arquitecta voluntaria en las inspecciones de edificios afectados por los incendios forestales del verano de 2026 en la Comunidad de Madrid.

Las despedidas a Patricia Fernández Häring: "Su alegría contagiaba a todos"

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha expresado su profundo pesar por la muerte de su compañera y ha repasado algunas de las iniciativas que impulsó durante su trayectoria. La Junta de Gobierno destaca su capacidad para sumar voluntades, su implicación en los talleres infantiles y los mercadillos solidarios y su sensibilidad hacia los compañeros que necesitaban ayuda. Pero el homenaje institucional también pone el foco en la persona que había detrás de todos esos proyectos: "Recordaremos especialmente su calidad humana, su alegría contagiosa y esa sonrisa que siempre la acompañaba", recoge la nota. El COAM concluye que deja un legado de "solidaridad, participación y servicio a los demás".

José María Ezquiaga, expresidente del Colegio y compañero de Patricia durante cuatro años en la Junta de Gobierno, también le ha dedicado un homenaje. La recuerda como una gran arquitecta, innovadora y con una especial sensibilidad hacia las personas y la naturaleza. De su carácter destaca su capacidad para "transformar lo difícil en sencillo, la controversia en acuerdo". Ezquiaga evoca especialmente los talleres infantiles, los mercadillos solidarios y las iniciativas con las que Patricia buscaba acercar la profesión a la ciudadanía. Por su parte, el Patronato de la Fundación Arquitectura COAM ha recordado su implicación en la Semana Internacional de la Arquitectura y su entusiasmo en las actividades destinadas a los más pequeños, además de definirla como una persona "discreta, afectiva y cordial".

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) se ha sumado a las condolencias y ha recordado a Fernández Häring como "arquitecta y urbanista, colegiada del COAM y asambleísta del Consejo". También ha trasladado su pésame la Fundación Adela Sota, con la que había colaborado en la renovación de la tarima del Gimnasio Maravillas. Desde la entidad han querido recordar ese trabajo compartido y enviar un abrazo a sus familiares y amigos. Son muestras de reconocimiento que llegan desde distintos ámbitos de la arquitectura y que ponen de manifiesto la huella que dejó en compañeros e instituciones.

Sus amigos también han compartido recuerdos personales. Mª Ángeles Guardiola, que la conocía desde los 17 años, ha evocado en redes sociales sus días de colegio y las largas jornadas de maquetas y trabajo que compartieron durante la carrera de Arquitectura. Aunque con el paso de los años sus caminos se separaron y se veían con menos frecuencia, asegura que bastaba una mirada para saber que seguían estando la una para la otra. La recuerda como una "arquitecta brillante" y, por encima de todo, como una persona "luminosa, leal y con un corazón enorme". Otros allegados han destacado su alegría y cercanía, además de su disposición a ayudar desinteresadamente, como cuando intervino para evitar que unos conocidos fueran engañados en un proyecto. La candidatura Renovación +HUMANA y Nexo COAM, con la que también estuvo vinculada, ha recordado que Patricia entendía el Colegio como "una casa común, no como un territorio en disputa" y que buscaba el acuerdo incluso en los momentos de mayor tensión. En su despedida, sus compañeros recuperan una imagen que resume la pérdida: "Iba en un tren de mañana quien supo unir sin herir".