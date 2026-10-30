Qué pasa si no te presentas a una mesa electoral

Marta Egea 30 OCT 2026 - 19:00h.

No presentarse a una mesa electoral en las elecciones generales sin una causa justificada puede constituir un delito castigado con penas de prisión o multas económicas

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MadridLas elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 llevarán a millones de españoles a las urnas, pero también obligarán a miles de ciudadanos a asumir una responsabilidad que no siempre resulta bienvenida: formar parte de una mesa electoral. Ser escogido como presidente, vocal o suplente implica detectar buena parte del domingo a garantizar que la votación se desarrolle correctamente, algo que puede interferir con los compromisos personales, familiares o laborales.

Sin embargo, recibir una notificación oficial para participar en una mesa electoral no es una invitación cualquiera. La legislación española establece que estos cargos son obligatorios y contempla consecuencias legales para aquellos que decidan no presentarse sin una justificación válida. De hecho, faltar a una mesa electoral puede constituir un delito castigado con penas de prisión o multas económicas. Aunque existen situaciones que permiten solicitar una exención, es importante conocer los plazos y procedimientos establecidos.

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Qué ocurre si no te presentas a una mesa electoral

La participación en una mesa electoral está regulada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece expresamente la obligatoriedad de desempeñar los cargos de presidente y vocal, así como las correspondientes suplencias. Por lo que, no acudir al colegio electoral después de haber sido designado oficialmente puede tener consecuencias penales, incluso cuando la ausencia no impida que la mesa se constituya gracias a la presencia de los suplentes.

Según el artículo 80 de la LOREG, todos los integrantes designados deben presentarse en el colegio electoral a las 8:00 horas del día de la votación. Si falta alguno de los titulares, será sustituido por la persona correspondiente y, cuando resulte necesario, se activarán otros mecanismos para garantizar el desarrollo de las elecciones.

No obstante, la existencia de sustitutos no le quita la responsabilidad de quien debía presentarse. La Junta Electoral de Zona debe comunicar los hechos al Ministerio Fiscal cuando se producen ciertas incidencias en la constitución de una mesa, para que pueda determinarse si existe alguna responsabilidad penal. Asimismo, abandonar las funciones antes de que finalicen las tareas electorales, sin una causa legítima, también puede constituir una infracción penal.

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Cuáles son las multas y penas por faltar a una mesa electoral

El artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece las consecuencias del incumplimiento injustificado de las obligaciones de los integrantes de las mesas electorales. La normativa contempla penas de prisión de entre tres meses y un año o multas de seis a veinticuatro meses para los presidentes, vocales y suplentes que no acudan, abandonen sus funciones sin causa legítima o incumplan injustificadamente las obligaciones de comunicación previstas en la ley.

No obstante, esto no quiere decir que todas las personas que falten a una mesa electoral tengan que ingresar en prisión. La legislación contempla penas alternativas y corresponde al órgano judicial determinar las consecuencias concretas de cada caso, atendiendo a las circunstancias y a las pruebas disponibles.

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En cuanto a las multas, tampoco existe una cantidad económica fija. El sistema penal español establece cuotas diarias cuya cuantía se determina en función de la situación económica de la persona condenada. Además, una condena firme por este delito puede generar antecedentes penales, por lo que sus consecuencias van más allá del pago de una sanción económica.

¿Cuáles son los motivos que permiten no acudir a una mesa electoral?

A pesar de que formar parte de una mesa electoral es obligatorio, la legislación reconoce ciertas circunstancias que pueden justificar la imposibilidad de desempeñar el cargo. La Instrucción 6/2011 de la Junta Electoral Central, actualizada posteriormente, recoge diferentes causas personales, familiares y profesionales que pueden permitir solicitar una exención.

Entre ellas se encuentran algunas situaciones relacionadas con la salud, como determinadas incapacidades, enfermedades que impidan ejercer las funciones correspondientes o encontrarse en situación de baja médica debidamente acreditada. También se contemplan circunstancias vinculadas con la maternidad, como estar embarazada a partir del sexto mes de gestación, encontrarse en el periodo de descanso maternal o en ciertas situaciones de cuidado de menores.

En el ámbito familiar, pueden valorarse las responsabilidades de cuidado de personas dependientes, menores o familiares que necesiten atención especial. De la misma manera, existen motivos profesionales relacionados con trabajadores de cuidados esenciales, personal sanitario de guardia o periodistas que tengan que cubrir la jornada electoral.

Por otra parte, quienes tengan entre 65 y 69 años pueden renunciar al nombramiento dentro del plazo legal, mientras que haber participado en una mesa electoral al menos tres veces durante los últimos diez años también es una causa que puede alegarse. Sin embargo, no todas las circunstancias personales justifican automáticamente una ausencia. Algunas tendrán que ser valoradas individualmente por la Junta Electoral de Zona, que decidirá si la documentación presentada es suficiente.

Cómo se puede justificar que no se puede acudir a una mesa electoral

El artículo 27 de la LOREG señala que los seleccionados disponen de siete días desde la recepción de la notificación para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona correspondiente. La solicitud debe incluir los motivos que impiden desempeñar el cargo y la documentación necesaria para acreditarlos, como informes médicos, certificados laborales u otros justificantes relacionados con la situación alegada.

Una vez que la solicitud ha sido recibida, la Junta Electoral dispone de cinco días para resolverla y comunicar si acepta o rechaza la excusa. Presentar una alegación, por tanto, no significa quedar automáticamente liberado de la obligación. También pueden producirse circunstancias imprevistas después de que haya finalizado el plazo inicial. En ese caso, la ley establece que debe comunicarse la imposibilidad de acudir con al menos 72 horas de antelación. Si el impedimento aparece posteriormente, será necesario avisar inmediatamente y, en cualquier caso, antes de la constitución de la mesa.

¿Y si eres suplente y llegas tarde o no te presentas?

La legislación establece que los miembros titulares y suplentes deben presentarse a las 8:00 horas. Por lo que, llegar después de la constitución de la mesa sin una causa legítima también puede dar lugar a responsabilidades. Aunque, normalmente, los suplentes pueden marcharse cuando la mesa queda constituida con sus titulares, tienen la obligación de presentarse a la hora indicada, independientemente de que finalmente deban sustituir a alguien.