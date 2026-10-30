Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, sufre un ciberataque valorado en 6.300 millones de dólares: la empresa bloquea sus activos

El hackeo se ha hecho en 20 minutos y gracias al acceso al ordenador de un ingeniero.

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Corea del Norte podría estar detrás del mayor robo de la historia de las criptomonedas. Se cree que ha sido una unidad especial de hackers respaldada por ese país la que ha saqueado el equivalente a 5.600 millones de euros de Binance, el mayor mercado de criptomonedas. Lo han hecho en 20 minutos y gracias al hackeo del ordenador de un ingeniero. De momento, han logrado recuperar la mitad del dinero virtual y aseguran que repondrán lo que se haya perdido. "Nuestros equipos están trabajando sin descanso para resolver este problema de forma segura y exhaustiva. Estamos colaborando estrechamente con las fuerzas del orden para confirmar la identidad de estos delincuentes y llevarlos ante la justicia", ha indicado la compañía.

Los criptorrobos son el principal salvavidas financiero del régimen de Kim Jong Un. La firma especializada en ciberseguridad financiera TRM Labs, sobre la base de información sólida tanto dentro como fuera de la cadena de bloques, atribuye la autoría del ciberataque a TraderTraitor, la unidad de 'hackers' de élite de Corea del Norte, que ya fue identificada por el FBI como responsable del ataque de Bybit, valorado en 1.500 millones de dólares (1.345 millones de euros), perpetrado en febrero de 2025.

"Hacemos esta afirmación con alta confianza", ha señalado la firma en su análisis del incidente sufrido por Binance, donde sostiene que varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte, incluidos el de Bybit y el de KelpDAO en abril de 2026.

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La firma de criptomonedas ha señalado que las primeras investigaciones apuntan a que el incidente de seguridad podría estar relacionado con el portátil de un ingeniero, lo que permitió a un atacante acceder al sistema y realizar transacciones de retiro no autorizadas.

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La plataforma ha asegurado que no se han encontrado evidencias de ninguna filtración de claves privadas de monederos y se ha comprometido a cubrir "todas las pérdidas" con el fondo de reserva de emergencia (SAFU), creado para proteger los fondos de los usuarios.

Golpe en bolsa

Las principales empresas cotizadas del sector de las criptomonedas han sufrido un fuerte desplome en los mercados bursátiles ante el "incidente de seguridad" con un impacto total estimado de unos 6.300 millones de dólares (5.650 millones de euros) que ha afectado Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas.

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Coinbase, el 'exchange' más grande que cotiza en Bolsa, llegaba a dejarse casi un 15% durante la jornada, moderando después su caída hasta bajar un 13,5% respecto al precio de cierre de la día anterior.

De la misma manera, Galaxy Digital (-12,24%), Robinhood (-9,31%), Bullish (-12,31%), BitGo (-11,23%) y Circle (-4,14%) veían descender el precio de sus títulos en Wall Street ante la reacción de los inversores a uno de los mayores incidentes de este tipo en la historia del sector cripto.

La cotización del bitcoin también se ha visto arrastrada por el hackeo y se hundía alrededor de un 4,5%, hasta tocar los 77.218 dólares, con lo que suma una bajada del 28,7% en los últimos doce meses, pese a su repunte de los últimos tres meses.