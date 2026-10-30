Celia Molina 30 OCT 2026 - 14:00h.

Numerosos miembros del PP han acudido al funeral de Fátima Báñez, la exministra que murió en el accidente de tren de Toledo

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La familia de Fátima Báñez tardó horas en confirmar que efectivamente, la exministra del PP, que viajaba a Sevilla para acudir a un evento de la CEOE, era una de las personas que habían fallecido en el accidente ferroviario de Urda, Toledo. En principio, se comunicó su muerte a sus familiares pero después, por la forma en la que habían quedado los cuerpos y las dificultades en las labores de identificación, les dijeron que aún no se había confirmado su nombre.

Sus dos hijos mantuvieron, entonces, un rayo de esperanza pero, finalmente, a mediodía del pasado 29 de octubre, se constató que Báñez era una de las víctimas del terrible siniestro. "Una tristeza grandísima. Ha sido un mazazo para la familia. Una cosa repentina y tan inesperada. La familia está abatida. Su madre está fatal y sus hermanos", dijo su primo Francisco, añadiendo que todos vivieron horas de mucha confusión hasta que les confirmaron al cien por cien que habían encontrado a Fátima sin vida.

Sepultura cristiana para la exministra del PP

Según ha publicado el Diario de Huelva, el funeral se celebra este viernes 30 de octubre en San Juan del Puerto, localidad de nacimiento de Fátima, donde, por decisión de la familia, recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. El velatorio se instalará en el Tanatorio de Huelva, mientras que la parroquia de San Juan Bautista de San Juan del Puerto acogerá una misa en su memoria, de acuerdo con las profundas convicciones religiosas de la exministra de Rajoy.

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De hecho, Mariano Rajoy ha sido uno de los primeros en llegar al tanatorio, donde, de riguroso negro, ha atendido a la prensa. Previamente, el expresidente del Gobierno ya había escrito un artículo a modo de despedida de la que fuera su ministra de Empleo y Seguridad Social desde el año 2011 hasta el 2018:

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"El cuerpo de Báñez fue de los últimos en recuperarse"

"Escribo porque necesito hacerlo. También porque quiero que me lea", arranca Rajoy en su despedida. El expresidente subraya que Báñez "entró en el gobierno cuando yo lo hice y salió en el momento en que yo dejé de ser presidente", destacando que estuvo a su lado "antes y después de las elecciones de 2011" como una "figura señera" del equipo económico ministerial.

"Hoy estamos tristes. Pero nos vamos a recuperar. Estoy seguro de que Jaime y sus hijos también lo harán. Es lo que ella nos pide a todos. Nunca fue partidaria del enfrentamiento. Tampoco de la bronca. En ella eso era compatible con mantener la posición propia, cuando el interés general así lo demandaba", concluyó Rajoy.

"Fátima se desvivía por ayudar a la gente"

Por su parte, Antonio Garamendi también ha dado declaraciones a las puertas del tanatorio de Huelva, su "profunda tristeza, consternación y desolación" por la muerte de la exministra. El Presidente de la CEOE ha destacado de forma especial el caso de Báñez, que fue "de las últimas rescatadas", y ha agradecido el despliegue del "ecosistema de solidaridad" conformado por los vecinos de Urda, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, bomberos y los sanitarios.

El PP, junto a los afligidos familiares de Fátima Báñez

Soraya Sáenz de Santamaría, también presente en el velatorio, ha admitido que hoy era un día "muy difícil" para los familiares y amigos de Fátima, pero también para recordar cómo sentía ella la política: "Ella se desvivía por ayudar a la gente y no generar discordias. Le gustaba ponerse en el lugar del otro y era una negociadora irresistible capaz de convencerte de que lo que te proponía ella era lo mejor para ti", ha apuntado la exvicepresidenta del gobierno.

Los miembros del PP se han unido al tanatorio con el marido y los hijos de la fallecida. Fátima estaba casada con Jaime Alonso, quien trabajó en el sector de la banca entre 2008 y 2013. Antes, se especializó en el sector eléctrico, dentro de la rama de fusiones y adquisiciones, en una intensa etapa de operaciones entre grandes del sector tras su liberalización en 1998. De su matrimonio nacieron dos hijos.

La suya era una familia muy numerosa, de al menos seis hermanos: de dos de ellos, Eduardo y Juan Nicolás, tuvimos noticia en 2013 por estar imputados en el caso Mercasevilla. Ambos formaban parte de la empresa familiar, que ha tenido varios nombres: Grupo Báñez García, Construcciones Juan de Robles e Imnovas Huelva. Otros tres hermanos, Ana Dolores, Carmen Rocío y Francisco, también ocuparon cargos, así como Ana García, la madre de ésta. El padre, Eduardo Báñez, falleció en el año 2001.