Apenas 48 horas después del accidente ferroviario de Urda ya se habían registrado más de 8.300 donaciones de sangre

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El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid ha agradecido la "generosidad y compromiso" de la ciudadanía, que tras los llamamientos a donar tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha logrado llenar las reservas del banco de sangre.

"Gracias. Vuestra generosidad y compromiso ha permitido que actualmente tengamos las reservas al 100%. ¡Madrid siempre responde!", ha celebrado el Centro de Transfusión en su perfil oficial en la red social 'X'.

Más de 8.300 donaciones

Según datos del propio organismo publicados el viernes por la tarde, apenas 48 horas después del accidente ferroviario de Urda ya se habían registrado más de 8.300 donaciones de sangre. "La respuesta al llamamiento para donar sangre ha superado las expectativas", apuntaron.

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Jóvenes que no han donado sangre nunca vencen sus "miedos" y vuelcan su solidaridad

Jóvenes que nunca habían donado sangre se han decidido a hacerlo tras los llamamientos realizados a propósito del accidente de tren de Urda (Toledo), venciendo sus "miedos" y mostrando su solidaridad ante esta tragedia.

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Es el caso de David Pérez Bravo, de Toledo, que explica a Europa Press que no había donado nunca sangre "por miedo", pero admite que "siempre hay una primera vez y si tiene que ser en una situación así, pues es lo que hay".

Junto a sus compañeros de universidad, esta semana decidieron acercarse al Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) al terminar un examen.

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"Escuchamos la noticia y evidentemente es algo que a todos nos toca muy de cerca, aunque no tengamos familiares allí, pero al final es algo que ha pasado en nuestro país y encima en nuestra provincia", admite.

Jimena Marín, también de Toledo, se estrenó estos días como donante de sangre, y aunque intentó --como sus compañeros-- hacerlo durante el primer día de la tragedia, no pudieron, y decidieron volver un día después, mostrándose sorprendida "a buenas" con la respuesta de la ciudadanía.