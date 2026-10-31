Agencia EFE 31 OCT 2026 - 13:58h.

Mediante la búsqueda automática de canales con el mando a distancia, el televisor recuperará los que hayan desaparecido

Para ver las emisiones en UHD, con imágenes más nítidas y mayor detalle, se necesitará un televisor con el sistema DVB-T2

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MadridLos espectadores tendrán que resintonizar su televisor el 5 de noviembre para seguir viendo todos los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT), así como las emisiones en ultra alta definición (UHD).

Esas últimas actualizaciones y la novedad de incorporación de la nueva cadena en abierto llamada La Séptima obligará a realizar una búsqueda automática de canales con el mando a distancia.

¿Qué supone todo esto? ¿Habrá que comprar un televisor nuevo? ¿Se dejarán de ver algunos canales? ¿Y qué ocurrirá si no se resintoniza? Estas son algunas de las preguntas que surgen ante los cambios previstos para ese día.

Pueden aclararse a partir de la información facilitada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, recogida aquí por EFE. La programación habitual continuará disponible en HD.

¿Cuándo hay que resintonizar el televisor?

A partir de las 8 horas del jueves 5 de noviembre. No hace falta adelantarse, porque hasta entonces no estará completada la reorganización de frecuencias, tal y como señaló el BOE del 31 de julio cuando publicó las fechas y condiciones para esta evolución tecnológica.

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Quienes no lo hagan podrán seguir viendo buena parte de la programación habitual, pero algunos canales podrían desaparecer de su lista hasta que realicen una nueva búsqueda.

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Para ello, basta con coger el mando del televisor, entrar en el menú de configuración del dispositivo y seleccionar la búsqueda automática de canales. El proceso dura unos minutos y puede ser necesario volver a ordenarlos, aunque algunos aparatos se actualizan solos.

¿Qué canales pueden dejar de verse?

Clan (RTVE), DKISS (RadioBlanca), Atreseries (Atresmedia), BeMad y Boing (Mediaset) son los cinco canales que identifica el Ministerio entre los afectados por los cambios.

Esto no significa que desaparezcan, sino que cambian de ubicación y habrá que volver a sintonizarlos para recuperarlos. Según han explicado a EFE fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), DKISS pasará a otra frecuencia.

Aprovechará parámetros de emisión que ya utilizaba Mediaset, mientras que el nuevo canal La Séptima reutilizará los de Atresmedia. Competencia recomienda, por tanto, resintonizar el televisor y recuerda que las cadenas deben informar de estos cambios en los días previos.

¿Habrá que cambiar de televisor o de antena?

Los hogares que tengan televisores no compatibles con la nueva tecnología podrán seguir viendo la programación habitual en HD, por lo que no necesitarán comprar uno nuevo.

Sin embargo, para acceder a las emisiones en UHD necesitarán un televisor compatible con el sistema DVB-T2, una tecnología que incorporan muchos modelos recientes.

En principio, según han señalado a EFE fuentes de la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones, la reorganización tampoco debería obligar a cambiar la antena, aunque habrá que comprobar que la instalación recibe correctamente los canales después de hacer la resintonización.

Si en una comunidad de vecinos siguen faltando canales tras realizar la búsqueda automática, lo aconsejable será consultar con el administrador de fincas o con un instalador autorizado.

¿A qué canales afectan los cambios?

Además de las emisiones en 4K de RTVE, Atresmedia y Mediaset, la TDT incorporará La Séptima, una nueva cadena privada de ámbito estatal que dispondrá de capacidad para emitir en alta definición.

La cadena podría comenzar sus emisiones a partir de media mañana, según han señalado a EFE fuentes del canal. Por su parte, quienes reciben los canales a través de servicios como Movistar Plus+, Orange TV o Vodafone TV no tendrán que resintonizar la TDT.

Ya que la oferta de señales distribuida por esas plataformas es gestionada por los propios operadores de las mismas. Eso sí, si también utilizan la antena convencional para ver canales en abierto, deberán comprobar su sintonización.

El 5 de noviembre comienza una primera fase de modernización de la TDT, pero no será la última porque el objetivo es extender progresivamente la nueva tecnología al conjunto de los canales estatales, autonómicos y locales, aunque todavía no hay una fecha fijada para completar el proceso.